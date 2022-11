“No lo tuve que pensar mucho”: Kathy Contreras dio detalles del material que ofrecerá en plataforma para adultos

Kathy Contreras anunció esta semana su ingreso a las plataformas de contenidos para adultos, una decisión que tomó en conjunto con su esposo, y que debido a su embarazo y posterior parto, había retrasado.

Parte fundamental en su idea de ingresar a las aplicaciones de pago nació, en sus palabras, de conversaciones con Jaime Baeza, representante de Unlock para Latinoamérica, la plataforma por la que optó finalmente la exCalle 7.

“No lo tuve que pensar mucho, con mi pareja (el ingeniero eléctrico Erich Muñoz) siempre estamos buscando cómo tener un mejor sustento económico. Y ya tenía esta propuesta y pensé que no me voy a sacar fotos que no me he sacado antes”, relató Contreras este martes en lun.com, donde se apuró en aclarar que su contenido estará acorde a su personalidad.

“Conozco mis límites, y me gusta explorar mi lado sensual y erótico. De hecho, lo paso bastante bien cuando lo hago. Si esto puede ser artístico y pagado sin sentirme forzada a nada, mejor todavía”, explicó.

El ingreso de Kathy Contreras a la App

En la aplicación Kathy cobrará US$10 por la suscripción mensual a su perfil, un precio que Baeza aporta, es el estándar para los usuarios de dicha red social.

“Jaime (a quien conoce desde que era rostro de programas juveniles) me explicó cómo funciona Unlock y todo salió súper espontáneo. Yo tenía unas prendas de lencería en la casa y así surgió. Hice varias sesiones en sus estudios, me sentí muy liberada y espontánea”, señaló la bailarina.

“Sé cuál es el objetivo de la plataforma y como dice una gran amiga de mí y mi pareja, esto es veneración. Es venerar la belleza de la creación”, prosiguió la modelo, quien se decidió por Unlock y no OnlyFans debido al material que han entregado otras mediáticas como las argentinas Lucila Vit y Sabrina Sosa.

“Me decidí porque, además de conocer a Jaime, también conozco a otras personas que admiro bastante por su forma de trabajar y están en la plataforma, como Lucila Vit y Sabrina Sosa. Eso me generó confianza porque las sigo en Instagram y me gusta cómo llevan su lado material y laboral, porque siguen siendo chicas sexies y cálidas”, finalizó.