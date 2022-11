Príncipe Harry ya no soportaría a Meghan por su “actitud controladora” y este sería su futuro

La relación de Meghan Markle y el príncipe Harry ha sido polémica desde que comenzó, y ahora a 4 años de su matrimonio, parece que las cosas no van muy bien.

La pareja rompió con todas las reglas de la realeza desde el inicio, y la presión fue tanta, que decidieron desligarse de la realeza, rompiendo lazos con la familia real y dañando su relación.

Muchos han culpado a Meghan por ello, y es que han asegurado que la exactriz siempre ha manipulado al príncipe Harry y lo maneja y parece que esta actitud ya ha cansado al hijo de Lady Di.

Te recomendamos: Conoce al ‘hijo secreto’ del rey Carlos y Camilla Parker: asegura que lo negaron y el parecido es sorprendente

Razones por las que el príncipe Harry estaría “cansado” de Meghan Markle

El medio británico Closer UK aseguró que el príncipe Harry estaría cansado de Meghan Markle y su actitud “controladora”.

Y es que el joven está tratando de “tener cuidado” y no cometer ningún error para no molestarla y que ella no lo deje, pues él no quisiera divorciarse de ella, especialmente por sus dos hijos Archie y Lilibet.

“Una separación sería una agonía insoportable”, dijo la fuente, pues él no quiere que le suceda lo mismo que a sus padres, el rey Carlos y Lady Di, al contrario, quiere tener una relación duradera como la de su hermano, el príncipe William y Kate Middleton.

Sin embargo, aunque no quiere un divorcio y quiere estar con Meghan, su actitud “controladora” y “superior” ya lo tiene cansado, por lo que sin duda no es feliz.

Y si algo llegara a pasar con Meghan, Harry acudiría a William y Kate, quienes son una pareja inspiradora y ejemplar para él.

Te recomendamos: Las fotos de Lilibet en su cumpleaños que prueban que es idéntica al príncipe Harry y Lady Di

Su relación con Meghan va tan mal, que sus allegados pronostican una separación y aseguran que su relación terminará en “lágrimas”.