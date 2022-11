“¡Sea más hombrecito!”: Carmen Gloria Arroyo paró sin miedo comentario de violento hombre

Carmen Gloria a tu servicio es el programa donde Carmen Gloria Arrroyo desarrolla su faceta de abogada más dura y en varias oportunidades ha tenido que enfrentar a alguien que no entiende ningún tipo de respeto o formalidad.

El lunes recién pasado, un hombre intentó pasarse de listo en su programa, pero salió literalmente para atrás cuando Carmen Gloria le respondió. Todo ocurrió, tal como consigna el sitio Página 7, en la presentación de un caso que contaba la historia de Nelly, una mujer que buscaba el 80% de la venta de un departamento comprado con su exesposo, con quien lleva 10 años separada.

Según explicaba la mujer, el monto de dinero que estaba pidiendo era como una forma de compensación por los años de violencia física y psicológica en manos de ese hombre.

“Por todos los años de sufrimiento y humillaciones. Esta persona no habla, golpea. A los hombres no les dice nada, pero a las mujeres, cosas que no le gustaría escuchar”, comentó la demandante a la jueza de Televisión Nacional.

El hombre llamado Francisco, se justificó diciendo que su expareja se embarazó de otra persona durante el matrimonio: “Lamentablemente, uno tiene que recordar cosas tristes, amargas y que no corresponden. Una cosa lleva a la otra, ella conoció a otra persona y yo lo lamento”, aseguró.

Acto seguido, el exesposo de Nelly, lanzó una frase que Carmen Gloria Arroyo no dejó pasar: “Ningún hombre se hubiese quedado con las manos peladas después de eso”.

“¿A qué se refiere?”, contestó la abogada, a lo que este hombre dijo que ‘aplaudiendo’.

Ante estas palabras, Carmen Gloria le preguntó qué debería hacer un hombre ante esas supuestas situaciones que vivió.

“Yo hice mucho sacrificio…”, alcanzó a decir Francisco, antes de ser frenado por la conductora.

“Cortemos la retórica, aquí el sacrificio es de ambos, si usted no es ningún santo y no me va a vender la pomada a mí, estoy vieja para eso. Sea más hombrecito” , expresó molesta.

“Tiene 71 años, tiempo y evolución suficiente para entender que los actos aberrantes que cometió durante los años que estuvo casado, no corresponden. Son delitos, cualquier hombre que le pega a una mujer se va preso” , dijo la jueza, agregando que “nada justifica violentar a una mujer’.

Finalmente, el asunto se dirimió a favor de Nelly, quien debía recibir la suma de dinero que estaba pidiendo y por lo mismo el departamento sería vendido.