Iván Arenas luego de sufrir cuatro infartos: “Me da lo mismo morir mañana”

Este martes, Canal 13 transmitió un nuevo episodio de “Juego Textual”, en donde Iván Arenas fue el invitado estelar y tuvo que participar en las diferentes dinámicas junto a las ocho panelistas.

En el programa, el comunicador repasó algunos episodios de su vida, entre ellos uno que estuvo marcado por varias complicaciones de salud tras sufrir cuatro infartos y padecer cáncer de colon.

A raíz de esta situación, Pepi Velasco le consultó sobre si ha realizado cambios alimenticios para mejorar su salud.

“Tengo buena calidad de vida, lo paso bien, como de todo. No soy grosero como antes, antes me comía un pernil y medio, un arrollado huaso, harto ají, era grosero para comer. Hoy como lo mismo, pero menos cantidad”, respondió.

Asimismo, explicó que “no tomo agua de la llave, porque es insípida y sosa, no tiene gusto a nada. Verduras tampoco como, la lechuga es como papel arrugado, los rábanos son ácidos, fuertes, y la coliflor es hedionda”.

“Cada tres o cuatro años me viene uno”

Posteriormente, Iván Arenas se refirió a los infartos donde aseguró que “cada tres o cuatro años me viene uno, ya lo sé, y ahora estoy esperando que venga el quinto”.

En la misma línea, contó que su cuarto episodio coronario lo incluyó en una rutina humorística, por lo surrealista que fue todo.

“Uno va cambiando a través de la edad. La preocupación mayor fue cuando tuve joven mi primer infarto, después el otro, y hoy ya me da lo mismo morir mañana. No le tengo amor ni apego a la vida como mucha gente. Si muero mañana, muero no más”, sentenció.