Jordi Castell: “Lo que menos me atrae en un hombre es que sea buenmozo”

El fotógrafo Jordi Castell estuvo presente en el panel de “Tal Cual” de TV+, el día de ayer. El primer tema que instalaron fue el aniversario de Tinder y las aplicaciones de citas que existen para conocer a personas, ya sea en el plano romántico o sexual.

En ese contexto, le preguntaron a Jordi cómo se caracterizan los hombres que le gustan. Los animadores aseguraron que le gustan los hombres guapos al opinólogo, por lo menos juzgando a las parejas que ya le conocían a Jordi, algo que él no estaba totalmente de acuerdo.

“No sé si me gustan los hombres guapos, no sé si ando buscando un hombre guapo, lo que menos me atrae en un hombre es que sea buen mozo. Que tenga buen humor, que se ría bien, que sea sensible, que sea sencillo, que no sea taquillero, que no le interese la moda, que no sea frívolo”, comentó.

“Yo soy buen mañoso en ese sentido, hay tipos de hombres que de repente, lo más sencillo que sean, mientras más quitado de bulla sean, más atractivos me parecen”, agregó Castell.