Mon Laferte reveló episodios traumáticos de su vida durante el proceso de grabación de “1940 Carmen”

La cantante chilena Mon Laferte reveló a sus seguidores de redes sociales aspectos desconocidos y traumáticos de su vida que fueron parte fundamental para la creación de algunas canciones de su disco “1940 Carmen”, nominado esta semana a los Premios Grammys como “Mejor disco de rock alternativo latino”.

En un hilo de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, fue que la más relevante artista nacional en el extranjero dio cuenta de una serie de historias que fueron conformando el destacado álbum, y en las que se incluyen relatos de abuso sexual cuando era una menor de edad, los problemas que debió enfrentar durante su embarazo e irregularidades de su oficina de representación, entre otros.

Las confesiones de Mon Laferte

“En el mes de marzo me fui a la ciudad de Los Ángeles con mi compañero Joel, la idea era quedar embarazados y tomarnos un tiempo para descansar, entonces empezamos un tratamiento hormonal, pero mientras estábamos en tratamiento me entero que la oficina de management que tenía, estaba realizando movimientos sospechosos (estafas)”, inició la artista, quien posteriormente sorprendió a sus fans con otras reveladoras confesiones.

“Decidí terminar ese contrato, peeero, no se podía. Yo estaba muy triste por esta situación y, además, tenía mucho miedo de no quedar embarazada, me sentía a la deriva. Para acelerar el proceso de término de contrato (en lo que mi abogada trabajaba), la alternativa era hacer un disco. Para mí no es fácil crear música cuando estoy estresada o triste o con miedo, pero me propuse hacer un disco que me ayudara de alguna manera a canalizar todo lo que estaba viviendo”, prosiguió la intérprete nacional.

“Mi plan era hacer un disco profundamente honesto y minimalista, hacerlo solo con las herramientas que tenía a la mano, y así con mi guitarra y mi computadora me puse a crear. La primera canción que escribí fue #goodboy, canción en inglés para Joel, originalmente era un poema en español”, continuó la artista, quien reveló que dicho trabajo fue hecho en un “estudio de grabación casero en el pequeño depa en el que estábamos viviendo (la dirección era 1940 Carmen, en Hollywood)”.

Mon Laferte. Fuente: Twitter.

Su relato incluyó otras creaciones del disco, como “Algo es mejor” y “A crying diamond”. Esta última, producto de un traumático y doloroso episodio de su infancia.

“Yo tenía miedo de hablar de esto, nunca se lo dije a nadie, era un secreto que me avergonzaba mucho. (No sé ni cómo escribir esto) Yo fui una niña de 13 años, abusada y torturada psicológicamente y físicamente durante cinco años, por un tipo 20 años mayor que yo”, inició Laferte su revelador relato.

“Eso lo puse en esta canción que escribí en inglés (no sé inglés), pero como me da vergüenza decirlo en español, es mejor así para mí. Con este tuit me libero de alguna manera”, agregó.