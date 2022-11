Raquel Argandoña reveló sus TOC en el baño: “No soporto que hagan pipí en la ducha los hombres”

Durante el último capítulo “Tal Cual”, Raquel Argandoña confesó que tiene algunas manías y trastornos obsesivos compulsivos mientras utiliza el baño.

En una conversación junto a José Miguel Viñuela y Jordi Castell, la comunicadora reveló que habían algunas cosas que le molestaban, sobre todo de los hombres, cuando usaban el baño.

“Yo tengo varios TOC, por ejemplo, no soporto los pelos en la ducha. No soporto los pelos cortos en el lavamanos. No soporto la tapa del WC abierta. No soporto que hagan pipí en la ducha los hombres, ustedes dos hacen pipí en la ducha”, aseguró.

“¿Cómo cachai que alguien hizo pipí en la ducha?”, le preguntó uno de sus compañeros.

“Por el olor, saben cuál es el olor, como a tallarín cocido”, respondió sincera Raquel y generó risas en el estudio.

Finalmente, la “Quintrala” contó que no solo esto le molesta, sino que no soporta “que el cepillo de dientes quede con pasta, tienes que limpiarlo. No soporto que cuando se lavan las manos dejen goteras de agua en el mármol. El baño cuando tú lo ocupas, tiene que quedar como si nadie hubiera entrado”, sentenció.