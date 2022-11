“Siento un empujón”: A Periodista de Mega también le robaron en una tienda de mall

La periodista de Mega, Marianne Schmidt, estuvo la mañana de este miércoles en Mucho Gusto, donde la invitaron para hablar de una insólita situación que vivió tras un robo en un mall.

La comunicadora de Mega, apareció en el matinal propósito del relato de una mujer que fue asaltada en el Costanera Center, según explicó, con una pistola le quitaron su celular, mientras compraba en una conocida tienda.

Algo similar a lo que Marianne vivió en otro mall capitalino: “Fui a una de estas tiendas en el Alto Las Condes, estaba con mi hija. Siempre uso mochila, y trato de llevarla adelante”.

“Estaba viendo la ropa y siento un empujón. Dos mujeres, muy bien arregladas, más altas y producidas. Ahí escucho por los altoparlantes ‘por favor, vea sus pertenencias’”, relató a los conductores del matinal agregando que tras oír el aviso del mall, ella revisó su mochila, perctándose en ese momento de que le habían robado su celular.

Por lo mismo, la periodista fue rápidamente donde un guardia de la tienda, para poder denunciar la situación.

“Me dijo ‘no puedo hacer nada’ y más encima me llamó la atención, ‘en 10 minutos es la tercera víctima’. Me explicó que no tenía las atribuciones para hacer algo, si me estaba casi mechoneando, recién ahí podía intervenir” , recordó Schmidt.

Pero lo peor estaba por venir, porque cuando fue a reclamarle a los encargados del local y pidió las imágenes de la cámara de seguridad, le dijeron que necesitaba la orden de Carabineros y un Fiscal.