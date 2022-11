“Una pesadilla, quiero volver a casa”: Romina Sáez nuevamente fue internada por complicaciones de salud

Preocupación provocó entre sus seguidores de redes sociales la noticia del pasado fin de semana, respecto a la nueva internación de Romina Sáez en el Hospital del Salvador debido a los problemas que tuvo con los antibióticos que tomó luego de su última intervención quirúrgica.

Una reacción alérgica a los medicamentos que le provocó un gran dolor en su estómago y que incluso le provocó sangramiento, lo que finalmente derivó en su internación y aislamiento en una habitación del recinto hospitalario.

Todo, a consecuencia de las secuelas que le dejó la brutal agresión que sufrió de parte de sus antiguos arrendatarios, a inicios de este año.

La recaída de Romina Sáez

“Romina tiene una sobreinfección de la bacteria clostridium difficile. Esto debido al uso del antibiótico amoxicilina/ácido clavulánico”, explicó en lun.com la oftalmóloga y parte del equipo de UTO (Unidad de Tratamiento Ocular), Carmen Torres, médico tratante de la exfigura de Mekano.

Si bien dichos medicamentos ya le habían sido suministrados a Romina en sus anteriores operaciones, derivadas del ataque del que fue víctima, en esta oportunidad su cuerpo tuvo una reacción adversa, tal como le sucede a un 10 o 15% de pacientes con este tratamiento.

“Lamentablemente bota y elimina la flora intestinal, especialmente en las vellosidades del intestino grueso, hacen que gérmenes que no son tan agresivos y que son tolerantes a la amoxicilina/ácido clavulánico crezcan y se multipliquen”, explicó la doctora Torres, quien aclaró que en estos momentos Romina se encuentra aislada en una habitación del hospital.

Estoy aislada, la gente entra con trajes a dejarme comida. Estoy sola pensando por qué me sigue esta pesadilla. — Romina Sáez

“Las esporas (del clostridium) pueden quedarse en el ambiente y se adhieren a superficies o elementos como cucharas, tenedores, platos, entre otros. No es una transmisión respiratoria como el coronavirus”, explica la oftalmóloga.

Por ello es que las visitas de Sáez, como las que realizó este martes su madre, deben ser con trajes especiales con el fin de “reducir la posibilidad de contagio, especialmente a pacientes de mayor riesgo”, prosigue Torres, quien expuso que la figura televisiva está siendo tratada con otro tipo de antibiótico y un plan de alimentación supervisado por especialistas para “recuperar su flora intestinal” en “tres semanas o un mes”.

No le había dicho a nadie de esta situación porque quizás iban a pensar que no me cuidé, que hice un desarreglo. — Romina Sáez

“Estoy aislada, la gente entra con trajes a dejarme comida. Estoy sola pensando por qué me sigue esta pesadilla”, reconoce, por su parte, la afectada en una breve entrevista con el medio nacional.

“Lo bueno en el hospital es que acá me tratan muy bien. Trato de escribir o leer pero llega un momento en que miro el techo y pienso por qué esto (los problemas médicos) tiene que durar tanto. Es una pesadilla, quiero volver a mi casa, a mi rutina, a mi vida”, confesó una abatida Sáez, quien se consuela con el gran apoyo recibido en redes sociales y la permanente asistencia de su madre.

“Mi mamá es mi gran apoyo. Ella viene, se viste con este traje, entra un rato, no me puede tocar y conversamos. No le había dicho a nadie de esta situación porque quizás iban a pensar que no me cuidé, que hice un desarreglo. Me daba miedo que me criticaran y que pensaran que por mi culpa llegué a esto. A uno le afecta estar sola, te pones a pensar tonteras. Por suerte también mi abogado me ha dado mucho apoyo”, finalizó.