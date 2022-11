Demi Moore terminó con su novio pero ella tiene la clave para ser plena y feliz

Demi Moore ya no está más con Daniel Humm según informó el portal Closer. La pareja comenzó a salir en marzo de 2022 y parecía que todo iba viento en popa sin embargo, su ruptura tomó a todos por sorpresa.

Daniel es un chef que ha sido reconocido por su talento culinario por todo el mundo. El propietario de Eleven Madison Park creció en Suiza y se mudó a los Estados Unidos en 2003 donde comenzó a establecer su imperio culinario.

Por su parte, Demi Moore se ha mantenido como una de las actrices más poderosas de la industria además su trabajo como filátropa y empresaria.

Durante su breve romance, Demi y Daniel fueron captados muy felices. En julio de 2022, unas semanas después de la candente aparición de la pareja en el Abierto de Francia. Y aunque Daniel pasa la mayor parte de su tiempo en Nueva York gestionando su carrera culinaria, a menudo visitaba a la estrella en California.

“Llama a Nueva York su hogar, pero viene mucho a Los Ángeles”, dijo una fuente en ese entonces. “Pasarán fines de semana largos juntos o él la llevará a un evento en otro país. Ella lo está tomando un día a la vez”.

Para Demi él era un buen partido ya que es un “buen padre” y “divertido”, además de “un caballero”.

Eso sí, al parecer ambos tenían diferentes prioridades lo que los llevó a un posible distanciamiento.

“Ella está en un buen momento. Está feliz y disfruta de sus hijos y de sus amigos”, comentó una fuente cercana a Demi a la revista People.

La actriz ha demostrado que no necesita una relación romántica para ser plena y feliz

Demi siempre ha sido una mujer hogareña que gusta de pasar el tiempo con sus hijas y a solas. Ella ha dado grandes lecciones sobre el valor de la familia y amor incondicional a quienes amas.

Aunque también lleva muchos años separada del actor Bruce Willis y él rehizo su vida con otra pareja, ambos se han mantenido unidos.

Recientemente se dio a conocer que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, una condición que afecta su capacidad de comunicarse y Demi no dudó en mostrar su apoyo.

Ambos fueron una una de las parejas más envidiadas de Hollywood en la década de los noventa. Su separación tomó a todos por sorpresa sin embargo, aprendieron que siempre es mejor llevarse bien que vivir bajo una guerra. Hoy incluso han unido a sus respectivas familias.

Cuando aprendes que estar soltera no es estar sola, la felicidad llega a ti

A sus 60 años, Demi tiene más que claras sus prioridades: pasar tiempo de calidad con sus hijas, rodearse de amistades que sumen y aprender a disfrutar de su propia compañía.

La estrella de Ghost sabe que estar soltera no significa estar sola o condenada a ser miserable. Tampoco significa que no merece amor o que no encontrará el rumbo en su vida.

Cada quien se mueve a su propio ritmo y cada quien encuentra lo que le hace mejor. No hay por qué vivir tratando de satisfacer expectativas ajenas.

Demi es una mujer poderosa, con una trayectoria llena de éxitos. Nunca ha dependido de nadie más. Ella ha aprendido a aprovechar su soltería para seguir creciendo ya que sabe que es la clave ára dejar de conformarse con medios tintes.

Todas anhelamos un amor perfecto pero a veces ese amor también está en quienes nos llenan el corazón todos los días.