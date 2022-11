“Es que dame 30 centímetros”: El vergonzoso momento de José Antonio Neme

Durante este jueves, José Antonio Neme pasó una vergüenza mientras se encontraba en “Mucho Gusto”, en donde Karen Doggenweiler no lo dudó en molestar tras confundirse de palabras.

Todo comenzó cuando el periodista estaba pidiendo un pequeño espacio a la producción para expresar su opinión al aire.

“Cortito, te juro que 30 segundos. A los 30 segundos, córtenme el micrófono. Vamos a empezar a hacer eso, voy a empezar a decir 30 centímetros...”, comenzó a decir.

“¿30 centímetros? ¿Por qué 30 centímetros? Ay, amigo, yo no sé. Me han mentido tanto que no sé cuántos son 30 centímetros”, jugó con él su compañera de estudio, Karen Doggenweiler.

José Antonio Neme solamente atinó a taparse el rostro con vergüenza, puesto que se encontraba evidentemente sonrojado.

“Te juro que no me di cuenta cuando dije centímetros... Ya, sigamos. Lo que yo quiero decir es que dame 30 centímetros...”, intentó aclarar entre broma, para luego explicar que quería 30 segundos al aire.