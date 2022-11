¡Indomable!: Paty Maldonado lanza dura advertencia a seguidores si no le depositan

De que Patricia Maldonado habla sin pelos en la lengua, de eso no cabe duda. Por lo mismo, en esta ocasión se las cantó clarito a sus seguidores del canal de Youtube La Maldito, donde realiza su programa Las Indomables, para que depositen sus aportes económicos, porque sino, sus comentarios políticos llegarían a su fin.

Fue en el término del programa que realiza por Internet junto a Catalina Pulido que, la nueva panelista de “Tal Cual”, de TVMás, le dijo a los cibernautas que no sean tacaños y se pongan con las luquitas para seguir adelante con el proyecto youtuber. Caso contrario, cerraría el canal.

“Un abracito, gracias por sus donaciones, no se olvide de donar, no se pongan tacaños, porque saben lo que va a pasar, un día me voy a enojar, se han portado más o menos con nosotros y si siguen así… ¿Saben lo que va a pasar?”, preguntó, tapando la pantalla con su mano, como dando a entender que haría un bloqueo audiovisual.

“Así que señora, amigo, amiga… Si no ponen un billetito en el canal nosotros vamos a hacer esto… Se terminó el canal”, agregó la compañera de Raquel Argandoña, recalcando que sin dinero “Las indomables” no podrán seguir transmitiendo por YouTube.

“¿Sabes cuánto saco yo”

El llamado monetario surge días después que la ex “Mucho Gusto” confesó el bajo monto de su jubilación, tal como lo hizo anteriormente “La Quintrala”, quien contó que recibía 80 mil pesos mensuales.

“¿Sabes cuánto saco yo de jubilación?”, preguntó Maldonado a su compañera Catalina Pulido.

“Eso tiene que ver con las imposiciones que hice, recibo 149 mil pesos de por vida”, aseguró.

Luego, Cata Pulido tomó la palabra y le consultó sin en algún momento le había puesto dinero su AFP.

“Trabajábamos en televisión sin contrato fijo, en el sentido que no te ponen imposiciones en los canales. Vine a imponer después de mucho tiempo”, aclaró Maldonado.

Por último, reveló que no sabe si actualmente es una de las beneficiadas por la Pensión Garantizada Universal.