Luis Miguel ha hecho de todas en Chile: ahora Laura Prieto revela el mensaje de audio y la rosa que le envió en concierto

Este viernes se transmitirá el capítulo donde “Me Late” se toma PH. Entre los invitados está Laura Prieto, quien se pondrá de pie ante la pregunta ¿quién ha sido objeto de deseo de algún famoso o famosa”.

“Esto pasó cuando era bastante joven y pololeaba con el papá de mi hija. Me invitó al concierto de Luis Miguel. Primera fila y yo no era muy fan. “Yo te necesito” empezó a sonar, me empezó a cantar, me empezó a mirar y de repente me entrega una rosa”, comenzó relatando.

Explicó que esto ocurrió en el Estadio Nacional, “y llega un guardia, un morenazo gigante, y me dice: Luis Miguel te quiere conocer y necesita tu número de teléfono. Yo, coqueta, dije capaz que me quiera invitar a una comida con mi pololo”.

“Le pasé el teléfono, y en el Nacional no había buena cobertura, y existía el mensaje de voz, y Luis Miguel me dejó un mensaje de voz invitándome a Viña del Mar, porque tenía otro concierto al otro día. Mi pololo se enojó porque no le hablé a Luis Miguel”, terminó de contar.

Chilenas en el ojo de “Luismi”

Días atrás Priscilla Vargas reveló que cuando tenía 20 años, su padre trabajaba en una empresa de fuegos artificiales, por lo que ella se ofreció a ayudarlo, y esto significó estar en primera fila en un concierto de Luis Miguel, esperando el momento de lanzar unas challas.

“Estaban todas las mujeres vueltas locas y yo estaba en la zona de seguridad parada, sola”, dijo Priscilla, que agregó que “todas gritaban y yo tranquila, contenida, lo mirada sí, pero porque además, no tenía con quien gritar”.

Ahí relata que el cantante se da cuenta que era la única sin gritar por él, entonces, me mira y “me empieza a cantar a mí, como a provocarme”.

“Me cantó al menos tres canciones y en un momento yo le sonreí”, dijo bien coqueta y con voz lastimera de que “las oportunidades se dan una vez en la vida, y en esa no la aproveché”.

Por otro lado, Kenita Larraín también contó hace pocos días la verdad de su affaire con el “Sol de México”, en el programa “Juego Textual”.

“Él es más que una cara linda... Uno, sin conocerlo, le llama la atención la parte física. Cuando lo conocí y me invitó a cenar estaba súper nerviosa, pero nunca me imaginé que íbamos a hablar sobre temas como la ley de la atracción”, confesó de entrada.

En la misma línea, aseguró que conversaron sobre “las energías, cosas espirituales y profundas”.

“El para mí siempre fue mi amor platónico. Iba a los hoteles para verlo... Siento que hay un poder psicotrónico del poder de atracción. Creo que pocas personas pueden decir que conocieron a su amor platónico. Creo que es el poder de la mente”, afirmó.