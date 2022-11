Pamela Díaz y su día cruzado: “Desde que me salió el orzuelo ando más hue**”

La influencer e icónica Pamela Díaz anda con el día cruzado, esto lo contó en diversas historias de Instagram. Ella aseguró que hoy día algo anda mal en ella.

“People me caí hoy día en la mañana, fui a dejar a la Pascu recién y me caí, dicen que vienen cambios cuando uno se cae y ahora miren, un orzuelo”, comentó “La Fiera”, quien tiene que grabar un programa el lunes y no sabe qué hará con su ojo.

“¿Por qué dan un orzuelo? Dicen que por falta de vitaminas o de energía, es mi primera vez, lo voy a querer, lo voy a cuidar. ¿Has cachao cuando dicen que se tiene que querer con todo? Ay quiérete con un orzuelo ahora”, agregó.

Después fue al gimnasio y tenía harto a su entrenador Camilo Huerta, después de que lo hizo buscar su polerón que según ella se lo habían robado. “Acá me tiene de guardarropía, toma esta hue*, ándate vo”, le dijo Huerta en talla y la Pame estaba muerta de la risa.

En el estacionamiento decidió hacer una historia porque se veía regia y le dijo a su people, “algo en mí anda mal, desde que tengo este orzuelo, siento que estoy más weona. Estaba intentando abrir este auto porque es blanco y creo que es mío, lo abría, lo abría y nunca fue mío porque mi auto está ahí, la idiota”.

“Al profe lo saco de quicio, le digo cada rato que me están robando. Cada vez que troto o hago algo, las neuronas se están cayendo como las pestañas donde sudo”, terminó.

Pamela Díaz - Historias Fuente: Instagram

