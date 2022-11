Puro glamour: Camila Recabarren reaparecerá como la animadora de La Cumbre Drag Latinoamericana

Hace poco que Camila Recabarren regresó a Chile y actualmente poco se ha sabido de ella, pero durante la última jornada apareció una información en redes sociales que nos dio pistas de sus próximos pasos.

Tal como informa cumbredragchile la modelo y ex Miss Chile reaparecerá de la mano del evento más grande de los transformistas a nivel latinoamericano, tal como consigna el sitio de La Cuarta.

Pero lo importante acá es que ella no será cualquier invitada a este importante evento, si no que será la encargada de animar a las competidoras y muchas de las artistas que fueron parte del extinto programa de Mega The Switch, entre ellas las conocidas Nicole Gaultier y Fernanda Brown.

Además, según dice la publicación, la cumbre de transformistas se realizará el 2, 3 y 4 de diciembre, en la ciudad de La Serena, Cuarta Región de Chile

Y además detallan que todo será puro glamour, porque se realizarán shows en vivo, desfiles de moda, y la posibilidad de compartir en vivo con las drag queens de la escena nacional, además de una expo con tiendas, emprendimientos y foodtruck.

Como si fuera poco, también se darán el tiempo de elegir a la sucesora de Janin Day, como la Reina Drag de Chile. “La Cumbre Drag es una gran apuesta, porque este año cada ‘queen’ tendrá un stand donde la gente podrá acercarse a conocerlas, a tomarse fotos, y además, cada una hará un show en el escenario principal”, comentó Marco González, productor general del evento al medio La Cuarta.