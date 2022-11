Raquel Argandoña se transparenta al 100% por su llegada a TV+: “Aquí hay lucas”

La conductora de “Tal Cual”, Raquel Argandoña, siempre se ha caracterizado por su honestidad y esta vez no fue lo contrario. Porque en el mismo set de su programa, junto a José Miguel Viñuela y Francisca Merino, se refirió sin detalles eso sí, a su sueldo.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por “Mira lo que Hizo”, todo partió cuando “La Raca” comienza a relatar cómo se dio su arribo al canal.

“Me llamó el director de este programa y me dice ‘¿qué te parece?’. Yo le dije ‘la verdad es que mis jefes en Zona de Estrellas me han tratado súper bien, pero ha cambiado un poco el programa. Está un poco de farándula dura y no siento muy cómoda, no estoy siendo ningún aporte”, dijo Argandoña.

“Yo tenía contrato hasta marzo y ellos gentilmente accedieron a cortarlo sin ningún problema”, agregó.

Fue así además que confesó que le preguntaron con quién le gustaría trabajar y confesó que con Felipe Camiroaga, pero dado que ya no está, nombró a Viñuela porque considera que fue muy injusto lo que le pasó en Mega con el llamado “caso tijeras”.

Su compañero agregó que “yo no quiero ni saber cuánto gana la Raquel”, a lo que Raquel Argandoña agregó que “aquí hay lucas”.