Savka Pollak se refirió duramente a las personas que incumplen con la pensión alimenticia: “Deberían sentir vergüenza”

La comunicadora Savka Pollak se sumó a las voces de mujeres públicas quienes han denunciado el no pago de pensión alimenticia de los padres de sus hijos, como Pamela Díaz y Marlene de la Fuente. En la mañana de hoy, estuvo de invitada al matinal de Mega, “Mucho Gusto”, para hablar de este tema.

“Hoy día si no pago una cuota de un crédito, me está llamando Socofin al otro día 50 veces; si no pago el TAG, me pasa lo mismo, pero para quien no paga pensión de alimento, hoy día pasa re poco. Las órdenes de arresto, ¿cuántas se ejecutan?, yo he buscado números, pero ni siquiera tenemos cifras reales para dimensionar el problema”, comenzó.

Cuando los animadores le preguntaron cómo llegó a acumularse esa deuda de 100 millones que salió en diversos titulares de la prensa, ella mencionó que “llegas, vas a hacer la cola en el Banco Estado y no está la plata, otro mes y no está la plata, Entonces llamo al abogado y le dices ‘¿Qué hago?’, después recibo un llamado de él (el papá de sus hijos) quien dice: ‘estoy con problemas, qué podemos hacer’. Esto es después de años de no hablar y de abandono de los niños”, contó.

Mencionó que el proceso de la deuda ha sido extremadamente engorroso en materia judicial. Savka contó que a pesar de las promesas de su expareja, no llegó la plata, luego se repactó la deuda en 350 cuotas, y cuando se dejan de pagar las cuotas, se reactiva la deuda. Esto ocasiona que el Tribunal esté confundido, porque no se sabe cuántas son las deudas.

Actualmente, mencionó que están esperanzadas con un nuevo proyecto de ley que busca regularizar la situación, sin embargo no están seguras de cómo se llevará a cabo. “Estos son tiempos eternos que una destina a esto, es libertad que nosotras perdemos, de desarrollar nuestros sueños por estar metidas en tribunales, para buscar el dinero para alimentar a nuestros hijos”, comentó.

La comunicadora también reflexionó sobre el titular que enmarcó su vergüenza ante esta millonaria deuda que tenía el papá de sus hijos de pensión alimenticia, y ya no opina de igual forma. “Nosotras no tenemos porqué sentir vergüenza, deberían sentirla quienes la incumplen, pero lamentablemente los que están pasando vergüenza hoy día son los cuidadores y los hijos que están bajo ese cuidado”, aseguró.

“Ellos son los que se avergüenzan cuando no le entregan la libreta de notas a fin de año, ellos son los que se avergüenzan cuando dicen que pasen los padres adelante y los padres no pasan hue**, ellos son los que sufren cuando es el día del padre y no tienen a quién entregarle el regalo”, continuó.

“Esto no se trata de solamente de plata, es de cómo yo voy a crecer confiando en el mundo, la vida y la sociedad cuando ni mi Gobierno, ni mi Estado, ni las instituciones han garantizado que mi propio padre o madre se haga responsable de mi manutención siendo un niño”, expresó Pollak.