5 famosas que son mamás gracias a la fertilización in vitro: desde Sherlyn a Ludwika Paleta

En el mundo de las celebridades es muy común escuchar el tema de la fertilización in vitro para lograr cumplir el sueño de ser madres. Esta semana, Ana Navarro, la copresentadora y analista político de The View, puso en la mesa su experiencia y todos los intentos que hizo por tener hijos y no lo logró.

“Cuando yo lo intenté con la fertilización in vitro, ya era demasiado tarde”, dijo Navarro, de 50 años, quien aconsejó a las mujeres que puedan costearlo, congelar sus óvulos. “Te da opciones”.

La periodista, oriunda de Nicaragua, debatió el tema con sus compañeras del programa Joy Behar, Sara Haines, Sunny Hostin y Alyssa Farah Griffin, y precisó que las mujeres a cierta edad sienten mucha presión al no poder cumplir el sueño de ser madres, reseñó People.

En México, algunas celebridades han presentado problemas para poder tener hijos y su deseo las ha llevado a acudir a diferentes tratamientos de fertilidad como inseminación artificial y fecundación in vitro, pese a los costos tan altos que significan cada uno de estos procedimientos. Te presentamos a continuación el caso de 5 de ellas y cómo lo lograron.

Sherlyn

La actriz de Clase 406 y presentadora del backstage del reality de Televisa Univisión Mira quién baila All Stars, tenía el sueño de ser madre soltera y en mayo de 2020 lo cumplió al nacer su querido André.

Para tenerlo, se sometió al tratamiento de inseminación artificial y lo logró.

Recientemente informó al programa Despierta América que repetirá la experiencia para tener a su segundo hijo, con el mismo donante para darle una hermanita a su primogénito, reseñó Univisión.

“Yo creo que ahora sí será niña porque vamos a hacer un (embarazo) in vitro… esta vez creo que vamos a poder elegir el sexo. Entonces ya, la parejita y ahí cerramos”, dijo.

Ximena Navarrete

Después de perder a su primer bebé en agosto de 2018, la ex Miss Universo y su esposo, Juan Carlos Valladares, lograron embarazarse por medio de una fecundación in vitro.

Tras ese largo proceso y tener a Ximenita, meses después la ex Miss sale embarazada sin ningún proceso de fertilización.

“Los doctores me explicaron que había ocurrido un caso así con muchas pacientes: después de pasar un invitro, del parto a la lactancia hay un alto porcentaje que suceda. El cuerpo se resetea, se producen subidas y bajadas de hormonas, hasta que todo se nivela y es el momento de más fertilidad”, explicó a la revista Hola.

Ludwika Paleta

Cuando tenía 20 años, Ludwika se convirtió en mamá de Nicolás Haza, su primogénito, producto de su relación con el actor Plutarco Haza.

Años más tarde, cuando quiso convertirse nuevamente en mamá durante su matrimonio con Emiliano Salinas, no fue tan sencillo cumplir su sueño, así que tras perder varios embarazos, ella y su esposo vivieron varios procesos de fecundación in vitro.

“Me hice muchos in vitro, hasta que pegó. Sebastián y Bárbara son nuestras joyitas, nuestros tesoros”. Los mellizos nacieron el 29 de mayo de 2017 en California. EEUU, reseñó la revista Caras.

Laura Flores

La conductora y actriz mexicana reveló que tenía “una necesidad tremenda de ser madre”, la cual la llevó a experimentar diferentes métodos que al final le permitieron ser mamá de sus cuatro hijos.

“María es producto de la inseminación artificial, Patricio es producto también de in vitro, y Alejandro y Sofía son de adopción”, explicó.

Luz Blanchet

La conductora de Hoy tenía el sueño de ser madre y pasó por un calvario de dificultades para lograrlo.

Se hizo 17 inseminaciones y tres tratamientos de fertilización in vitro para lograr embarazarse de sus trillizos.

“Cuando me implantaron los tres embriones, el doctor me dijo ‘hay posibilidades de que peguen los 3′ y ahorita todos están en la escuela”, dijo.