A los 95, Ángela Álvarez gana su primer Latin Grammy: un ejemplo a no renunciar a tus sueños

Ante las dificultades, muchos olvidan sus anhelos, pero no Ángela Álvarez quien hizo historia este 17 de noviembre en los Latin Grammy 2022 al ganar el premio a mejor nuevo artista a los 95 años.

“Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar”, dijo en el escenario en Las Vegas al recibir el gramófono que compartió con Silvana Estrada.

“También a aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo puedes lograr, se los prometo”, expresó. “Nunca es tarde”.

Con la hazaña, no solo se convirtió en la cantante de mayor edad en ganar y estar nominada en esta categoría, también en un recordatorio de que nunca es tarde para ir tras un sueño.

La historia de Ángela Álvarez, la abuela que hizo historia en los Latin Grammy 2022

La estrella cubana descubrió su amor por la música en su juventud. No obstante, su padre la desalentó de intentar perseguir una carrera en la industria musical de manera profesional.

“A mi papá le gustaba que yo cantara pero cuando yo le dije que yo quería ser artista él me dijo ‘¡Ay, mi única hija! No, no, no’. Pero ahí siempre mantuve la idea de que yo quería un disco”, contó a CNN la madre de cuatro.

A pesar de esto, Álvarez pudo continuar desarrollando su pasión cantando y tocando la guitarra para su familia. A lo largo del tiempo, cantó para los suyos y compuso una colección de canciones con las que deleitó a su descendencia.

Sin embargo, no sería sino hasta que uno de sus nueve nietos, Carlos José Álvarez, la animó y apoyó de todas las maneras para producir, grabar y lanzar su primer álbum: Ángela Álvarez.

El disco, lanzado en junio de 2021, causó sensación y le mereció a la estrella radicada en Estados Unidos desde los años 60 la nominación en los Latin Grammy 2022 que la tomó por sorpresa.

“Me sentí muy, muy orgullosa de poder contar mi historia, para tocar personas que han pasado probablemente lo mismo, o más de lo que yo he pasado. Hay personas que se rinden, pero yo no me rendí. Yo siempre luché”, aseveró la bisabuela de 15 al medio antes citado.