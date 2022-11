Adriana Barrientos fue tajante con la nueva pega de Argandoña: “Cometió el error más grande de su vida”

A fines de octubre Raquel Argandoña renunció a su rol de panelista en Zona de Estrellas, donde trabajaba literalmente codo a codo con Adriana Barrientos.

Durante esta tarde, y en conversación con Página 7, la ‘Leona’ asistió a la inauguración de Taconeras, y en el lugar concedió una entrevista donde catalogó como un grave error la decisión de La Raca.

“Me parece pésimo que se haya ido, yo la quiero mucho y la echo de menos, pero Raquel lamentablemente va en el mismo horario que nosotros, y no he podido verla”, indicó y agregó que Zona de Estrellas sin la mamá de Kel “En términos de rating el espacio sigue igual, pero los cariños siempre están y yo la extraño demasiado”

Pero las palabras de Adriana no solo hablaban de lo mucho que la extraña, porque también le envió un particular mensaje a La Quintrala que de panelista pasó a animadora de su propio programa.

“Yo creo que Raquel cometió el error más grave de su vida, y es haber dejado Zona de Estrellas, porque nos está yendo súper bien y ella estaba muy cómoda” , dijo.

La Leona también se refirió a las críticas que recibió Argandoña por su arribo a TV+ para comandar Tal Cual, el que reemplazó en la noche a Me Late Prime. “Está cargando el peso de algo que ella no tiene ninguna culpa. La verdad es que yo no sé cuál es la idea de cambiarse de canal si ella ganaba increíblemente bien, para qué quiere más dinero esa señora, eso es lo que yo me pregunto”, afirmó.

“A veces es mejor dejar de lado tanto dinero, si ya es millonaria, para qué quiere más, debió quedarse con nosotros, ya que dentro del programa somos familia”, finalizó.