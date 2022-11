Cibernauta increpó a Pamela Lagos por su hermano Sergio Lagos y Carmen Gloria Arroyo lo paró en seco

“La hermana sicóloga de Sergio Lagos, quien no habla de la relación extra marital de su hermano, tuvo un hijo, al cual no reconoció y no visita. El doble estándar de algunos de trabajar dando cátedra de apoyo y sororidad…”. Este fue el comentario que le dejaron a Pamela Lagos, la histórica sicóloga de los programas de Carmen Gloria Arroyo.

El usuario de Twitter la increpó respecto a este episodio familiar del animador de Canal 13 junto a su esposa Nicole y su infidelidad, la cual fue perdonada por la cantante. Ahora, ¿qué tiene que ver Pamela Lagos con lo que haga su hermano?

El cibernauta replicó molesto porque la sicóloga lo bloqueó y la abogada, Carmen Gloria Arroyo, salió con todo a responder. ”La prudencia es un valor escaso en estos tiempos violentos. Increpar, opinar y condenar de esta forma sin tener más idea que un titular, sin ninguna información se ha vuelto la forma de depurar frustración y amarguras. Que pena me inspiran las almas que buscan vomitar acá”, escribió.

La prudencia es un valor escaso en estos tiempos violentos. Increpar, opinar y condenar de esta forma sin tener más idea que un titular, sin ninguna información se ha vuelto la forma de depurar frustración y amarguras. Que pena me inspiran las almas que buscan vomitar acá 🙏❤️ https://t.co/f2JOZidppR — CARMEN GLORIA ARROYO (@CG_ARROYO) November 17, 2022

La infidelidad de Sergio Lagos

Sergio Lagos se refirió a este duro episodio personal y familiar hace un par de meses, luego de que su esposa tocara el tema en entrevista con Revista Sarah. Lagos tiene un hijo fuera del matrimonio con la periodista Catalina Lasen, niño que en la actualidad tiene 10 años.

“Fue súper difícil, súper complejo, súper triste, pero también me di cuenta de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar, uno puede luchar por el amor”, confesó la intérprete de “Sin Gamulán” y “Dame Luz”.

Además, agregó que “cuesta mucho, pero sí, y me sentí una persona que también creció internamente y creo en el amor. (…) También creo que uno no es perfecto y que los errores no te definen como persona”.

Fue así que el periodista indicó que “el amor todo lo puede, todo lo transforma y todo lo embellece”.