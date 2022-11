¿Colaboración entre Thalía y Karol G? Así presumieron su alianza y las amamos demasiado

Los fanáticos de Thalía y Karol G estallaron de emoción este jueves 17 de noviembre. Las dos estrellas de la música encontraron en la alfombra roja de los Latin Grammy y dejaron a la multitud en el lugar y en las redes pidiendo una colaboración urgente entre ellas.

Karol G estaba incrédula de poder estar en el mismo lugar con su musa, pues Thalía es su referente musical: “¿Si has escuchado todo lo que he dicho de ti, cierto?, centillones de veces. Yo le digo a ellos: ‘Ya debe estar aburrida de todo lo que digo”, le decía la intérprete de Provenza a la cantante mexicana mientras la tomaba de las manos y la miraba de pies a cabeza.

Thalía está consciente del lugar en el que la tiene Karol G y también se mostró humilde: “Finalmente”, dijo al momento en el que posaron juntas para inmortalizar este sueño hecho realidad.

Y esto no acabó allí, pues Thalía fue la encargada, al lado de Anitta, de presentar el performance de Karol en la premiación. Todo un halago para la colombiana. “No sé si tu te acuerdas que la siguiente artista soñaba con ganar su primer Latin Grammy. Ese fue a mejor artista nuevo y ¿qué crees? ¿te acuerdas que se lo ganó? y desde entonces ha conquistado el mundo... Ella es Karol G”, expresó la también actriz.

Aclamadas por los fanáticos

El encuentro de las divas generó de una avalancha de peticiones y gesto de amor: “Urge un dueto”, “Las mejores con las mejores”, “Un dúo con estas reinas”, “Thalía ha sido inspiración para la nueva generación, apesar de las criticas ya marcado una época del pop latino”, y “Karol g hizo su sueño realidad, conocer a una de las cantantes que admira desde muy niña”.

¿Será que Thalía sí le termina de cumplir el sueño a la barranquillera para este 2023?Es es el máximo deseo de muchos.

Karol G cumplió su sueño

La intérprete de “Tusa” quedó en shock al ver a su gran ídolo Thalía, ya que desde que era una niña ha sido una fan empedernida: “Mi madre me dio el álbum original y en ese álbum aparecía esta canción (”Piel Morena”), la cual era mi favorita. Yo era una niña, pero con esas canciones me sentía muy apasionada por la música y me presentaba ante mi familia, ellos fueron mis primeros fans. (...) “Quizá con esa canción me di cuenta de que tenía las habilidades para dedicarme a la música, porque tengo muchos videos bailando y cantando ese tema. Mi primer ícono fue Thalía”, dijo Karol G a Teen Vogue.

En esa oportunidad, la cantante de “Entre el mar y una estrella” le respondió: “Estos son recordatorios para los que amamos la música, de que cada paso que vamos dejando, directa o indirectamente, puede ser una gran influencia para alguien”.