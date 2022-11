Georgina disfrutó de los Grammys mientras Cristiano se mantiene en riesgo de millonaria multa

Georgina Rodríguez fue duramente criticada por haber asistido a la 23ª ceremonia de los Grammy Latinos en Las Vegas, mientras su esposo, Cristiano Ronaldo corre el riesgo de recibir una millonaria multa.

La famosa se ha mantenido activa en las redes sociales mostrando diversas vistas desde su hortel y, además, fue la encargada de entregar uno de los premios más importantes de la noche.

La entrega de los premios se dio poco después de que el futbolista diera una polémica entrevista al periodista Piers Morgan en la que reveló su situación con el Manchester United.

El deportista aseguró que lamenta su situación en el campo de juego y señaló que no se ha sentido apoyado por el equipo depués de haber atravesado uno de los momentos más duros de su vida personal, la pérdida de uno de sus mellizos.

Según Cristiano, los dirigentes del equipo no recibieron bien que ingresara a los entrenamiento de forma tardía luego de la pérdida. “Eso me hizo sentir mal”, dijo el famoso.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han recibido críticas

“El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador (Erik ten Hag) sino también otras personas del club. Me han traicionado. Me han convertido en la oveja negra”, dijo el aclamado futbolista.

Por su parte, el Manchester United parece no haber tomado bien la entrevista, pues anunció que “tomará nota” de la cobertura mediática que ha tenido.

“El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, señaló el comunicado oficial.

Luego de estas polémicas declaraciones, Georgina asistió a los Grammy, lo que ha resultado contradictorio para algunos seguidores, sin embargo la pareja se ha manetinido unida durante todo este proceso.