José Antonio Neme y Pamela Díaz aclaran su amistad con Paty Maldonado: “No comparto sus ideas políticas evidentemente”

El periodista José Antonio Neme estuvo de invitado en el chistoso y exitoso podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, “Hoy es Hoy”. Una de las secciones estrella del programa son las preguntas flash de “La Fiera”, quien espera una reacción pura e inmediata del invitado. Durante estas, Díaz le preguntó a Neme sobre su mejor partner televisivo.

Él respondió que fue Diana Bolocco, con quien condujo “Mucho Gusto”, lo que despertó la discusión sobre las amistades televisivas y lo escasas que estas son. La conductora le preguntó a quiénes considera como sus amigos en la televisión, y Neme respondió que Kathy Salosny y Paty Maldonado son sus amigas, la última también es amiga de Díaz.

“¿Qué te gusta de la Paty?”, le preguntó Pamela, a lo que José Antonio dijo “todo, me encanta, todo”. La animadora queriendo aclarar esto le preguntó: “¿En qué sentido? A mí no todo me gusta, yo la adoro, pero no todo me gusta”, a lo que Neme le dijo que solo tiene cosas buenas que decir.

“Yo la adoro a la vieja, soy amiga de ella antes que tú, tengo conversaciones de todo con la vieja, pero sí hay cosas que me parecen divertidas y otras con las que no estoy de acuerdo. Me pueden generar un tema y queda la caga porque la vieja no tiene filtro de nada y no le importa nada, eso me agrada, esa personalidad me encanta mucho, pero no comparto todo con ella”, comentó “La Fiera”.

“No, yo no comparto sus ideas políticas evidentemente. No me sentaría a hablar de la condición de dictador de Pinochet, no tiene sentido esa conversación, no va a llegar a ninguna parte”, afirmó el periodista. Pamela estaba de acuerdo con esos dichos sobre las diferencias políticas con la Maldo. “Ese es un tema que quería aclarar, puedo ser amiga de la vieja y me cago de la risa, y cómo nos atiende es una rica”, sentenció Díaz.

“Uno tiene que aprender a relacionarse con las personas en los aspectos que los acercan y no que los alejan los vínculos (...) yo no me iría a sentar con la Paty Maldonado sobre la legitimidad de la Constitución del 80, nos iríamos a la mierda, pero sí hablamos de mil de otras cosas que tenemos en común”, terminó Neme.