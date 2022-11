¿Kate del Castillo adoptará un niño?: Esta es su decisión y fue aplaudida

La actriz Kate del Castillo está en uno de los mejores momentos de su vida como artista y como mujer. Recientementec cumplió 50 años y afirmó que la edad no es un obstáculo para que ella alcance el éxito que está por venir. Además, está muy feliz en su relación con Edgar Baena. Pero ella ha dejado bien claro en varias oportunidades que no desea ser madre, pero su padre el actor Eric Del Castillo le ha sugerido que adopte un niño para que lo convierta en abuelo.

Ante esta singular petición, la intérprete de Teresa Mendoza en la serie Rosario Tijera se manifestó en la noche de este jueves 17 de noviembre, durante la alfombra roja de ABC Universal en México. Fue consultada si por fin adoptará un niño y esta fue su respuesta en tono de broma: “Si no quiero tener propios, ¿cómo voy a estar teniendo los de alguien? Yo soy buena onda, pero no tanto”.

¡Se realizó un evento de NBC Universal donde varios famosos nacionales e internacionales se dieron cita! 🙌💃🕺📺 #VLA #EliminaciónEnQuieroCantar pic.twitter.com/JHW4BsGb3M — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 18, 2022

Reacción aplaudida

Flor Rubio, conductora del programa Venga la Alegría, calificó a Kate como “muy ubicada, muy honesta y muy franca en su respuesta. Una cosa es lo que quieran tus papás sobre tu vida y otra el rumbo que tú le quieras dar a tu vida. Es que a ella no le interesa ser mamá”.

“No es de a fuerza que porque eres mujer y hombre tengas que ser papá. No es de a fuerza (...) Es una cuestión de vocación. Es más, si toda la gente que tiene hijos hubiera tenido la vocación no habrían tantos problemas, ni guerras”, acotó Horacio Villalobos, el otro presentador del matutino.

Mientras que Ricardo Casares añadió “Hay diversidad completa sin maternidad. (...) Hoy en día eso es una decisión”.

La estrella ha alegado en otras oportunidades: “No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”.

Noviazgo con mucha discreción

Ella y Edgar Baena están muy cómodos en su relación, que ya tiene un poco más de un año. Kate ha preferido mantener su romance alejado de la prensa, en la privacidad. Sin embargo, ahora de vez en cuando se atreve a subir alguna imagen compartiendo con su amor. Como cuando cumplieron su primer aniversario. Ambos están felices y enfocados en su carrera.

La ilusión de un padre

El histrión Del Castillo parece que aún no se hace la idea de que realmente su adorada Kate no lo complacerá. En el mes de octubre manifestó a los medios que no desea verla tan solita: “La compañía siempre es necesaria, y más para las mujeres, una mujer sola... y más ahora que se le murió su perrita”, afirmó.

Kate informó este jueves 17 de noviembre, que pasará la Navidad en México al lado de sus padres, como lo hace de costumbre: “Para ellos voy a seguir siendo su chiquita aunque haya cumplido 50 años”, expresó entre bromas.