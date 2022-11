La dolorosa lucha de Paris Hilton por ser mamá a los 40 identifica a muchas mujeres

Paris Hilton se casó hace poco con Carter Reum, con quien anhela formar una familia. Sin embargo, tener hijos para la famosa no está siendo cosa fácil, de acuerdo con nuevas revelaciones de parte de su madre.

Kathy Hilton abrió la puerta sobre el gran sufrimiento que está pasando su hija, y con el cual muchas se sienten identificadas, y es querer traer vida al mundo pero por razones biológicas, no poder.

Aunque mediante sus redes sociales la influencer muestre que todo está bien, detrás de esos mejores momentos (que incluyen una millonaria luna de miel), también hay momentos de tristeza e impotencia por no lograr concebir.

“Son muy felices juntos y están deseando tener un hijo”, comenzó explicando la exactriz. “Me rompe el corazón porque sé que Paris lo está intentando una y otra vez. Siempre le digo: ‘solo relájate’”, agregó, sobre esta circunstancia en la vida de la empresaria que nadie conocía.

“Pero muchas personas luchan y no lo logran”, dijo resignada a la idea de que quizás jamás pueda ser abuela.

Paris Hilton ha sido muy honesta en el pasado sobre sus intenciones de ser madre, en reiteradas entrevistas ha tildado como “un sueño” y “una prioridad” tener al menos dos o tres hijos con Carter.

“Hemos estado haciendo un tratamiento de in vitro, así que podría elegir si tener mellizos. Ya me he hecho el procedimiento de extracción de óvulos. Fue duro, pero sabía que valdría la pena. Lo he hecho un par de veces”, contó en una entrevista tiempo atrás la estadounidense.

Y ella no está sola en esto, porque así como millones y hasta otras famosas, como Kourtney Kardashian, el tiempo pasa y las ilusiones se van rompiendo de a poco con cada “no” como respuesta.