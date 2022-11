Le duró poco la cesantía: Andrés Caniulef fue fichado por conocido matinal

Hace un mes que Andrés Caniulef quedó sin trabajo, luego que el programa Me Late, diurno y nocturno, salieran del aire. En ambos espacios aparecía el periodista que junto a Daniel Fuenzalida y todo su equipo fueron cancelados sin previo aviso.

Dos semanas después, Caniulef fue invitado a hablar del Festival de Viña en Mucho Gusto y ahora, a casi 14 días de esa oportunidad, él mismo confirmó que que fue fichado por el matinal de Mega.

Hoy, apareció junto a su equipo de Me Late en Mucho Gusto, donde fueron invitados para hablar de un show que tendrian esta misma noche en el casino Enjoy de Santiago. Otra faceta que está explorando junto a Daniel Fuenzalida, Luis Sandoval, Sergio Rojas y Francisco Halzinki.

Sin embargo, tal como consignó el diario LUN, la cesantía de Andrés terminó y él se encuentra saltando en una patita de alegría, como le comentó a dicho medio.

“Hoy podemos reírnos”

“No me plantié un tiempo de cesantía tan largo, pero afortunadamente, estamos en un fin de año con mucho movimiento (en televisión), así que había posibilidades de que ocurrieran llamados. Mi plan era esperar a que me sonara el teléfono, si no llamaba yo”, aseguró Caniulef al inicio de su entrevista con LUN.

Luego agregó que “estoy feliz que en Mucho Gusto hayan pensado en mí para sumarme en esta época estival y pensando en la cobertura del próximo Festival de Viña. He tenido muy buena onda y química con Karen (Doggenweiler) y José Antonio (Neme). Esto tiene que ver con el trabajo que hecho a lo largo de los años”, aseguró.

También dio detalles de cómo será su nuevo trabajo en Mega: “Por ahora los viernes tendré un bloque de espectáculos y también referente al Festival. Durante el verano la idea es ir sumando días y ya para el certamen (Viñamarino) estar de lleno en el panel”.

“Lo que ha hecho Mucho Gusto con mi incorporación y la de Karen es renovar la oferta matinal, no sólo del contenido, sino la forma. La idea de mi llegada es reforzar la idea de que la entretención y el espectáculo están presentes, que generan alegría y compañía en la audiencia... Hoy podemos hablar de otros temas y reírnos”, reflexionó y finalizó diciendo que intentará entregar su mejor esfuerzo y disfrutar del regreso al Festival de Viña que tanto “ama”.