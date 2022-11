“No queda nada”: Sigrid Alegría reveló fecha tentativa para el final de “Hasta encontrarte”

Sigrid Alegría aseguró este jueves que el final de la teleserie “Hasta encontrarte” está muy cercano y que su personaje, Asunción en la novela de Mega, vivirá un giro dramático que sorprenderá a muchos televidentes.

En un Live de Instagram del área dramática del canal privado fue que la galardonada actriz dio pistas contundentes respecto de la fecha en que terminará la teleserie y los posibles desenlaces que tendrá la ficción, que este viernes presentó su capítulo número 86.

“No queda nada. De hecho, teoría mía, nadie me ha dicho nada, pero yo creo que esta teleserie debiera terminar antes de Navidad para que entre la teleserie que nos va a acompañar durante el verano y el primer semestre del próximo año”, reveló.

El futuro de Sigrid Alegría en la novela

Respecto del futuro de su personaje, la atribulada Asunción, Alegría dice que si bien ella “empezó como la malvada, por decirlo de alguna manera, ella perseguía amar a otro ser como madre”.

“A ella le da miedo que su hija no la quiera por no ser perfecta. Porque le mintió, porque no es fértil y todo lo que sabemos. Tiene pánico a que ella la juzgue”, prosiguió la actriz, quien ya asume que su personaje tendrá un proceso reivindicatorio que, en algún momento de la historia, le permitirá reencontrar los afectos de su hija (Muriel).

“Lo que la ha hecho cambiar y tener las ganas de contar, es que ella confía en que crió a una mujer muy noble, que tiene valores y que la va a entender. Llegó a ese camino cuando la vio que era una mujer, que tenía preguntas, inquietudes”, explicó.

Respecto de su quebrantada relación matrimonial con Jaime Benavente (interpretada por el actor Francisco Ossa), producto de la adopción ilegal de su hija y todo lo que han hecho para ocultar la verdad de ello, Sigrid reconoció que la pareja en algún punto del desenlace podría “resolver” sus diferencias.

“Ellos son compañeros y cómplices. Tienen contención en común, y es una pareja súper fuerte. Están en desacuerdo, pero es un conflicto que se va a resolver, por lo tanto, podría ser una pareja que no tendría por qué separarse después de resuelto el tema”, sentenció.

De ahora en más, y reconociendo que la teleserie va en sus últimos episodios, la actriz aseguró que se verán escenas muy atractivas cuando Muriel (Valentina Acuña), su hija en la ficción, llegue a la verdad de sus orígenes (hija de Catalina Cienfuegos y Lautaro Cáceres).

“Eso va a explotar, pero lo entretenido es cómo va a explotar (...) se forman dos bandos, los que quieren defienden la verdad y los que defienden la mentira. Ambos vienen con el escudo del amor, porque no la quieren perder, que esté bien, porque quieren lo mejor y la aman con locura”, finalizó.