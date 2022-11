Nuestra campeona Nicole Moreno: “Luli” entregó detalles acerca de su triunfo deportivo

La galardonada modelo fitness, Nicole “Luli” Moreno, estuvo en el capítulo de ayer de “Síganme Los Buenos” de Canal VIVE, animado por Julio César Rodríguez. Llegó al programa de conversación después de su triunfo en una competencia fitness, donde el domingo pasado obtuvo el primer lugar.

El animador le preguntó sobre su preparación para la competencia, a lo que Luli le dijo, “fue una preparación muy ardua, te juro que primera vez en mi vida, de corazón lo digo, que disfruto porque me estreso bastante. Soy súper disciplinada, súper metódica, muy de cabeza para todo lo que me propongo”.

“Esta no fue la ocasión porque comí de una manera muy distinta, finalmente nutrí mi cuerpo, no dejé de comer ciertos alimentos que sí me gustan, nutrí día a día mi cuerpo”, comentó. Ella confesó que de igual manera le daba susto no llegar a cómo debería estar.

“Quise hacer una preparación más saludable (...) yo tenía miedo de no hacer el secado, y no hice el secado”, señaló Nicole, quien explicó que es durante la última semana ir bajando el consumo de agua hasta llegar a los 200 mL o cero agua. “Yo me lo salté y fue fundamental hidratarme en el transcurso de la semana de puesta punto”, contó. Moreno contó que ella ya había realizado esto y no lo repitió en esta ocasión.

“Esta preparación la disfruté y me siento orgullosa de mí misma”, agregó.

Julio César le preguntó qué sentía en esta competencia, en el momento de la premiación, ella afirmó que estaba muy nerviosa y que el nivel estaba muy bueno, “la verdad que en ese momento no lo podía creer”, comentó. “Fue una emoción tan grande, te juro. En ese momento dije ‘wow, valió la pena todo el sacrificio, todos los entrenamientos, el comer saludable, nutrir mi cuerpo’. Yo de verdad soy súper cabeza, hice un tremendo esfuerzo”, sentenció.

“Hay días que trabajé todo el día y el único momento era la noche donde entrenaba, tres, cuatro de la mañana, pero yo entreno. Ayer trabajé todo el día, fuera de competencia, y entré a las 2 de la mañana. Eso es pasión”, concluyó.