Piqué luce más enamorado que nunca, pero Clara Chía cada vez más “infeliz” en su última salida

El romance de Gerard Piqué con Clara Chía Martí no ha empezado con buen pie, al engañar a Shakira con la joven de 23 años y presumir a los pocos meses su amor sin respeto a la relación que tuvieron por 12 años y a los hijos que tuvieron: Sasha y Milan.

La nueva pareja ha enfrentado una lluvia de críticas y señalamientos en los pocos meses que llevan juntos, lo cual parece estarles pasando factura.

Y es que Clara Chía paso de ser una mujer que nadie conocida a ser una de las más odiadas del 2022 junto a Piqué, quien incluso se retiró del fútbol, tras varios meses desenfocado como futbolista dentro del campo.

¿Clara Chía Martí cansada de Piqué?

El español y su novia son perseguidos día y noche por los paparazzis para dar detalles de lo que es su relación y cada día el ex de Shakira se muestra más atento y enamorado de la joven, muy al contrario de ella, quien parece cansada de la situación que los rodea.

Clara Chia Marti y Gerard Piqué saliendo a cenar en la noche del Miércoles.



Gerard en un gesto de amor sostiene de la mano a su amada y también a su bolso, mientras Clara tuvo un inconveniente con su calcetín y se arregla el calzado 💑💖👜👠🧦💞 pic.twitter.com/NvV34ZiUin — Clara Chia & Gerard Piqué💖 (@ClaraYGerard) November 17, 2022

Recientemente, fueron captados en la salida de un restaurante y tras sufrir un inconveniente con su calcetín se pudo ver como Gerard le sostenía su bolso para ayudarla, pero su rostro era de infelicidad, como en casi todas sus últimas apariciones.

Y es que para muchos internautas, la catalana luce cassada de la situación mediática de su pareja y su romance podría verse en picada próximamente.

“Que cara de infelicidad”, “Luce amargada y cansada”, “Lo que empieza mal termina mal y ella no se ve feliz”, “Piqué luce enamorado pero ella no, seguro ya se cansó de él”, “A le rompe hogares no le va tocar esperar 12 años, démosle 1 o 2 añitos”, “Mujer con cara de insatisfecha y conforme pase el tiempo va estar peor pobrecita se agarró un patancitito tal para cual”, son los comentarios que se leen.