Adriana Barrientos le puso paños fríos a la polémica con Perla: “La verdad es que yo me rio de estas cosas”

La panelista de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos, habló con Página 7 sobre las repercusiones de sus dichos sobre Perla Ilich. “La Leona” dijo que la exchica reality habría hecho magia negra durante las grabaciones de “El Discípulo del Chef”, y ella junto a Daniela Aránguiz habrían sido víctimas de esto.

“Ella pasa por el lado de nosotras, hace un rezo y escupe al suelo (...) habrán pasado 15 días, yo andaba con un chiquillo, se veía que la relación podría prosperar, pero quedé plantada, sola, fue terrible”, aseguró Barrientos. De igual forma mencionó que “tiempo después ocurre esto de la Dani (su separación), separarte de una coincidió con que Perla hizo esta maniobra”.

Perla respondió con todo a estos dichos que enlodan su imagen, “estoy ya un poco chata de que dos mujeres con mucha maldad, mientan tanto sobre mi persona, ya me han hecho bastante daño. Renuncié a un sueño en un programa de cocina por mi estabilidad y tranquilidad. Me llamaron gorda ignorante, gitana cul** sin estudios”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sigue “La Leona”

La modelo habló con el medio citado tras la inauguración de “Taconeras”, e insistió en la veracidad de estos hechos. “La verdad es que coincidió que ese día yo iba con Daniela, y Perla hizo un rezo y escupió fuertemente al suelo (…) eso fue el punto de quiebre en mi vida amorosa, porque en ese momento tenía pareja y ahora mira como estamos, estoy cumpliendo un año sola”, comentó

Acerca de la respuesta de Ilich, la panelista de “Zona de Estrellas” dijo que “no he leído lo que me respondió porque me la paso trabajando, pero lo que haya dicho está súper bien… cuando uno cuenta estas cosas, igual son anécdotas”.

“Que me diga de todo, porque yo creo que le faltó más, ya que algo había escuchado de una canción, yo creo que habría que agregarle más cosas (...) la verdad es que yo me rio de estas cosas, me entretiene mucho más leer o escuchar a Perla, a que estar viendo dramas familiares”, cerró Adriana Barrientos.