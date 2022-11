Daniel Fuenzalida destapó detalles sobre el encuentro que tuvo con su amor platónico televisivo

El exanimador de “Me Late”, Daniel “exHuevo” Fuenzalida, estuvo de invitado junto a su equipo del difunto programa a “Podemos Hablar” de Chilevisión. El conductor del espacio mandó a llamar a todos los miembros que han tenido un amor platónico televisivo, y Fuenzalida confesó que Kathy Salosny era objeto de su pasión cuando estaba en “Extra jóvenes”.

Él mencionó que la madrastra de un compañero suyo del colegio trabajaba en el canal RTU, así que pudieron ir a las grabaciones del programa, esto sucedió cuando tenía 16 años. Su amor platónico siguió y cuando empezó a estudiar televisión, se encontraba de vacaciones de invierno en Pichidangui, y vieron a Kathy Salosny junto a Soledad Silva, que era productora del programa.

“Hue** aquí está la Kathy Salosny”, le comentó a su amigo Pepe, con quien estaba en el primer semestre de comunicación audiovisual. Ellos las siguieron en auto y cacharon dónde se estaba alojando la animadora. Se animaron a ir a la casa en la tarde, llamaron a la puerta y le preguntaron a Sole si es que podían hablar con ellas sobre la carrera.

Ella le preguntó a Kathy si es que quería recibirlos, y después le dice la Silva, “suban dejen el portón abierto”. Fuenzalida siguió contando, “entramos y estaba la Kathy con pijama, un buzo rosado, con calcetines y un peto, se estaba sirviendo un vinito blanco.

“Llega la Kathy y nos saluda, y además era mi amor platónico, tener a la Kathy en la playa un día de invierno con lluvia, estaba enfrente de mí y la veía por la televisión. Nos sentamos en el suelo, su copita de vino blanco, empezamos a conversar y ellas empiezan a hablar, no sé por qué entraron en tanta confianza con nosotros, y fue cuando Kathy terminó con Felipe y por eso se fueron para allá”, relató.

“Conversamos hasta las 5 de la mañana, y cuando nos vamos, Kathy me dice ‘ustedes están partiendo en esto de la televisión, aquí está mi tarjeta, yo trabajo en televisión nacional’”. Él la siguió visitando, desarrollaron una amistad, él hizo la práctica en el canal y llegó a “Extra jóvenes”.

Sin embargo, esto no quedó ahí, Sergio Rojas comentó que faltaba un detalle en la historia. “Kathy estuvo el año pasado en el ‘Me Late’ y ella contó que aquella noche, ella estaba dispuesta a tener acción con Daniel y a intimar con él, cosa que yo no sé porqué no supo leer en el momento”, comentó.

Fuenzalida agregó que “Kathy dijo ‘pero a mí me encantó, me gustó mucho Daniel, más pavo, ni se tiró”, agregó.

