“El show de las locas”: Daniel Fuenzalida reveló homofobia en TV+ por fin de “Me Late”

Una complicada situación quedó al descubierto en la más reciente edición de “PH”. El programa de Chilevisión tuvo al panel del extinto programa “Me Late” y fue en ese contexto que Daniel Fuenzalida reveló que enfrentó comentarios de tinte homofóbicos de parte de un ejecutivo de TV+.

Fuenzalida, Sergio Rojas, Laura Prieto, Luis Sandoval y Andrés Caniulef, el otrora equipo de “Me Late”, fueron los invitados para hablar del fin de “Me Late”.

Según el exconductor del programa de farándula, esta homofobia se habría visto en chistes por tener a Sergio Rojas y Andrés Caniulef como panelistas del espacio.

En modo de análisis del fin de “Me Late”, Fuenzalida dijo que, “fue craneando el fin de ‘Me Late’, hay dos cosas que me dolieron mucho. Lo primero es que grabé y vi la escenografía nueva, yo le mandé las fotos a mi hija para que me ayudara a elegir el color. Ella sentía orgullo de eso, y al otro día me echaron”.

Tras eso, hizo la importante revelación. “Lo segundo es que he llegado a pensar que hubo hasta tintes homofóbicos en algunas personas que toman las decisiones”. Y ahondó: “al ver los panelistas actuales y que más de una ocasión me hicieron ver que pusiéramos más mujeres, me quedo pensando en esas tallas de esas reuniones que no me parecían mucho”.

“Una vez me tiraron la talla de que fuera a hacer ‘el show de las locas’. Me arrepiento de no haberle parado el carro, pero fue una de estas personas quien dijo eso”, dijo Daniel Fuenzalida.

Tras eso, dijo molesto: “Estamos volviendo a una televisión que no queremos y que construímos a pulso, esa televisión con los amigos y más clasista en este año ya no va”.

Al respecto, Sergio Rojas dijo: “Me genera pena, esto no ha sido un tránsito fácil, es la primera vez que estoy saliendo con alguien de forma más natural y que la gente siga pensando eso me parece triste”.