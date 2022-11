“Lo más terrible es que te pidieran el anillo de vuelta”: Andrés Caniulef contó todo sobre el fin de su compromiso

El periodista Andrés Caniulef estuvo de invitado al programa de conversación estelar “Podemos Hablar” de Chilevisión, junto a todo el equipo de “Me Late”. En la sección punto de encuentro, donde el animador Jean Philippe Cretton llama a los invitados que se ven aludidos al tema propuesto, se preguntó quién estuvo a punto de pisar el palito, así que Caniulef se paró.

“Yo tenía un sueño de pequeño que era conocer Disney y para mi cumpleaños, que es el 24 de junio, él me regaló ese viaje. Ese día que llegamos a Disney, lo veo arrodillarse y extenderme la mano con el anillo. Mi sueño de infancia, el castillo de fondo, fuegos artificiales, pero había un problema: cayó una lluvia torrencial. Esa fue quizás la primera señal que no vi, el destino me estaba hablando”, contó.

Una vez que la pareja aterrizó a Santiago y comenzó la convivencia, los problemas comenzaron, “el compromiso algo hizo o algo quebró en esta relación. La convivencia también nos pasó la cuenta y, finalmente, esa historia que quizás fue una de las más lindas que yo he tenido (...) lamentablemente llegó a su fin”, continuó Caniulef.

“Nosotros teníamos planes de casarnos en marzo, por lo tanto esta relación terminó en noviembre, diciembre, y yo creo efectivamente que es ahí donde me quedo con la argolla en la mano. Lo más terrible de todo esto es que te pidieran el anillo de vuelta”, comentó entre risas el panelista, anécdota que llenó de risas el estudio..

Él afirmó que ahora ya está reconciliado con esta historia, y entiende por qué sucedieron las cosas, “en un momento quizás quise culparlo, ponerlo a él como el enemigo. Hoy me doy cuenta que no, que siempre el enemigo fui yo conmigo mismo y, lamentablemente, él pagó las consecuencias también. Fue una linda historia y aunque no llegué al altar, sí viví la ilusión de ser un novio”, concluyó Andrés Caniulef.

