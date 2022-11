“Me incomoda mucho”: Tita Ureta reconoció que no le gusta usar ropa interior y que dejó una prenda en CHV

Isidora “Tita” Ureta fue una de las dos figuras invitadas al último episodio del programa “Hablemos sin enreddos”, de Chilevisión, donde reconoció su escaso gusto por usar ropa interior y que en varias ocasiones incluso dejó sus prendas íntimas en el camarín del canal privado.

La confesión de la actual panelista de “Juego textual” y de la periodista deportiva Grace Lazcano, la otra figura invitada al espacio de CHV, llegaron luego de la pregunta que les hicieron en el programa respecto a si “¿olvidaron alguna vez su ropa interior en un ligar comprometedor?”.

La primera en contestar fue Lazcano, quien recordó un episodio en que se le quedó su calzón debajo la cama de un lugar que arrendó a través de la aplicación Airbnb.

La confesión de Tita Ureta

“O sea, sí, la última vez que me pasó fue en un Airbnb. Todo bien, con mi señora (Fernanda Pinilla). Y dije: ‘¡Oh! Se me quedó esto en la cama”, reconoció la periodista, quien luego fue sorprendida con la reveladora confesión de una experimentada en dichas lides.

“A mí me incomoda mucho la ropa interior. ¡Me incomoda! No me gusta, entonces ando dejando todo botado, porque me da lo mismo. Porque no lo uso. Está todo como sin uso”, confesó Tita, quien luego provocó las carcajadas de su compañera de programa al hacerle una inesperada pregunta.

“¿En el canal (CHV) nunca te viste un? (...) compartíamos camarín. ¿Nunca viste un calzón mío?”, sorprendió Ureta, cuya pregunta fue respondida con un “probablemente sí, pero es que (...)” de Lazcano.

“¡La nana una vez me retó! Sí. La nana una vez me dijo: ‘¡Qué es esto! (mostrando dos dedos juntos). Y yo soy muy desordenada”, finalizó la Titi, quien en el programa se dio el gusto de hacerse un corte similar al de la cantante española Rosalía, una de las artistas que reconoció admirar sus look.