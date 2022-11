Sergi Arola respondió a los descargos de Miel Blanca tras su expulsión: “Me parece exagerada su reacción”

La salida de Miel Blanca del programa de cocina “El Discípulo del Chef” no dejó a nadie indiferente. Ella fue expulsada del programa ad portas de la final debido a que se contagió de Covid, lo que impactó muy fuerte a la cocinera. La concursante subió diversos videos en su cuenta de Instagram, en los cuales se refirió a su salida.

“Sin duda, sigo pensando que esta no fue la mejor decisión ni la mejor forma de haber tratado la situación, me deja muy decepcionada la producción del programa y la falta de empatía sobre una pandemia mundial que claramente no estaba bajo mi control”, comentó en su cuenta personal.

“Estoy super frustrada, tengo mucha pena porque de verdad quería darlo todo y no puedo creer que la única solución que tengan sea esto. Me parte el corazón...estoy muy enojada, tengo mucha pena, mucha rabia”, agregó.

“No todo gira en torno al programa”

Miel habló con Las Últimas Noticias para nuevamente referirse a su eliminación del programa, “cuando el test de antígenos me dio positivo lo único que hicieron fue echarme, porque no podían parar la grabaciones por esto. Yo pregunté por otra opción, porque quedaban dos días para la final y me dijeron que no. Fue terrible”, declaró.

“Hubo cero empatía. Incluso sé que mis compañeros le pidieron a la producción que esperáramos los días de cuarentena para poder competir como corresponde. No quisieron pese a que por alerta por Covid deberían haber aislado también a los compañeros que ya había saludado ese día del test. Lo que pasa es que uno de los chefs debía viajar”, reveló Miel.

El chef del programa, Sergi Arola, era el chef que tenía que viajar al extranjero para hacerse cargo de uno de sus restaurantes, así que él también prestó declaraciones al medio. “No todo gira en torno al programa y teníamos otros compromisos que cumplir”, comentó

“Me parece exagerada su reacción cuando hubo gente que tuvo que cerrar restaurantes producto del Covid. En este caso fue un mal menor porque pudo seguir haciendo sus movidas por redes sociales y el programa le dio exposición. El canal y el programa solo actuaron de acuerdo a las normas sanitarias que todos debíamos cumplir”, terminó.