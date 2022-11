Tonka Tomicic más desinhibida que nunca: Probó juego erótico en su programa

La animadora Tonka Tomicic se le están soltando las trenzas completamente y perdiendo toda inhibición en su programa “Tenemos que hablar de sexo”, lo que es necesario considerando la temática en cuestión. El tópico de este capítulo era el fetiche de BDSM, en donde sus panelistas fueron a un club sadomasoquista, y se adentraron con todo en esta práctica.

Tonka junto a su sexóloga estrella, Karen Figueroa, probaron el juego de cera de vela, que consiste en echarle esperma de la vela a su compañero sexual. La animadora le pasó su brazo para el experimento y su compañera se aseguró de estar a cierta distancia para que no la quemara ni le hiciera daño. “No quema”, dijo Tonka en primera instancia.

“Sabes qué sentí tibio, no me desagradó, pero no sentí nada en particular”, comentó la conductora. La sexóloga mencionó que igual estaban en un contexto que era difícil que provoque algo, considerando que están grabando un programa. Karen alargó la distancia y le preguntó cómo se sintió, “se siente como unos chispazos de calor”, agregó.

“Me cuesta, obviamente por donde estamos, cómo conectar esto con el erotismo, con la líbido”, concluyó Tonka. La sexóloga mencionó que el contexto es muy importante para que el gatillante, que sería la vela o el sexo oral, sea efectivamente placentero y erótico.