“¿Y yo, qué seré? (...) serías como una víbora”: Marlen Olivari y la comparación que incomodó a Raquel Argandoña

Raquel Argandoña y Marlen Olivari protagonizaron un tenso momento durante la emisión de uno de los episodios de esta semana del programa “Tal cual”, de TV+, donde la exMorandé con Compañía comparó a la mediática figura con una víbora.

El inesperado e incómodo momento se dio mientras en el espacio de TV+ José Miguel Viñuela, uno de los animadores del estelar del canal privado, le preguntó a Argandoña respecto de cuál sería el animal en el que se quisiera convertir si tuviera el poder de hacerlo (él ya había revelado minuto antes que su deseo era poder ser invisible), consulta que la opinóloga rápidamente saldó señalando que su mayor deseo era el de convertirse en un tigre: “Sí, me encanta”.

“La tigresa del oriente”, dijo, entre risas Raquel, quien luego de ser interrumpida por Viñuela para cambiar a la “tigresa del poniente”, recibió el inesperado golpe de Marlen.

La salida de Raquel Argandoña

“Oye, yo en el horóscopo chino soy tigre”, inició Olivari, cuya intervención motivó la inmediata e inocente consulta de Raquel.

“Tú eres tigre. Ah, tú le haces a eso (...) ¿Y yo, qué seré?”, preguntó la mediática, quien se encontró del golpe con la viperina comparación de Marlen.

“Tú serías como una víbora, jajajá”, le dijo Olivari a Raquel, quien para disimular el golpe se hizo la desentendida, preguntándose nuevamente qué animal sería en el horóscopo chino, para luego lanzarse al ataque de su compañera de panel.

“No, escuché algo de un pantalón (por el sonopronter). ¿Quién me está hablando? Sí, ella me dijo víbora, pero me hice la loca para no contestarle. Porque lleva dos veces ya, y yo me dije: ‘¿Sabís qué?, quiero que complete el mes’. Quiero que complete el mes. Ella fue quien me dijo que me correspondía la víbora porque ella era el tigre”, agregó Argandoña, quien de esta forma salió con sutileza del jocoso e inesperado round con su compañera de panel.