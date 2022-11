Jason David Frank, conocido por ser Tommy en Power Rangers falleció: lo confirmó su entrenador

Jason David Frank, actor que por décadas interpretó a Tommy en Power Rangers, falleció. Es la partida de quien fuera en un inicio el poderoso Power Ranger Verde. Quien fue considerado además, el Power Ranger legendario.

Durante la mañana de este domingo, diversos medios de Estados Unidos publicaron la noticia. Pero los medios de mayor prestigio no lo confirmaban, debido a que ningún familiar o cercano de Jason David Frank se había referido al tema.

Confirmación de la muerte de Jason David Frank

Sin embargo, FayerWayer revisó las redes sociales de una persona muy cercana al actor: su entrenador Mike “The Greek” Bronzoulis. Precisamente, en un sentido post en esa red social, el experto en artes marciales se refería al fallecimiento de Frank citándolo como “un hermano de otra madre”.

Un sentido mensaje para despedirlo

Su entrenador y amigo señaló: “QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank Todavía estoy en shock Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho”.

“Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, preso para que Dios los lleve a través de este momento difícil”, agregó.