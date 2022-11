Jason David Frank el eterno Power Ranger falleció: esta es su historia

No solo era actor, si no que también artista marcial. A los 49 años dejó este mundo terrenal Jason David Frank, quien interpretara a Tommy en la serie Power Rangers. Su muerte fue confirmada por su entrenador, a través de un sentido mensaje en Facebook.

Lo vimos vestir el traje de Power Ranger verde en un comienzo, siendo manipulado por la malvada Rita. Para luego, redimirse como Power Ranger blanco junto a Zordon y los demás Rangers, compaartiendo el liderazgo con Jason, el entonces Power Ranger Rojo.

Jason David Frank se sumó al evento en 1993 para nunca partir. Más allá de sus destacadas participaciones en ferias como ComicCon a nivel mundial, este reconocido actor fue parte también de otras temporadas de la saga Power Ranger, destacando como Power Ranger legendario y siendo mentor de nuevas generaciones de adolescentes a cargo de defender al mundo.

La vida del Power Ranger más importante

Jason David Frank nació en Covina, California, el 4 de septiembre de 1973. Estudio en Bonita High School, es casado con Tammie Frank y tiene 4 hijos. Su actuación en Power Rangers que involucra piruetas, fuerza y artes marcial es 100% real, ya que era de hecho artista marcial más allá de lo ficticio.

Su conocimiento en lucha destacaba en tres áreas: artes marciales mixtas, karate y muay thai. De hecho, dirigía su propio Dojo. Además desarrolló un nuevo estilo de pelea llamado Toso Kune Do.

En otros hitos de su vida, también realizó su propia serie web autobiográfica junto con la compañía cinematográfica independiente Bat in the Sun y la compañía Machinima, llamada “My Morphin Life”, donde relata, entre otras cosas, su vida después de haber trabajado en la serie Power Rangers.

En 2016, durante la New York Comic Con, se confirmó que Frank daría vida al personaje Bloodshot en la nueva serie Ninjak vs the Valiant Universe, estrenada en 2017. Como ven, siempre su trabajo actoral estuvo de la mano de las artes marciales.

Su trayectoria como Power Ranger: ¿En qué temporadas estuvo?

Como ya mencionábamos, fue en 1993 que ingresó al elenco de los Power Rangers, su personaje era Tommy Oliver. En la primera temporada fue el primer Green Ranger (Ranger Verde). En la segunda temporada se convirtió también en el primer White Ranger (Ranger Blanco).

Luego apareció en Power Rangers Zeo, donde obtuvo el rol de Red Zeo Ranger. En Power Rangers Turbo, se le concedió el papel de Red Turbo Ranger. Jason se retiró de Power Rangers Turbo a mitad de la temporada y fue reemplazado por Selwyn Ward.

Después de cinco años regresó a un especial de Power Rangers Wild Force por cumplirse diez años del programa, y se convirtió por última vez en el Red Zeo Ranger. Pero tendríamos más de este histórico Power Ranger.

¡Un regreso que siempre nos animaba a todos!

Después de dos años retomó su rol como Tommy Oliver en el programa Power Rangers Dino Thunder como el Black Dino Thunder Ranger. Durante su tiempo en Power Rangers Dino Thunder siempre usó manga larga para cubrir sus tatuajes en los brazos.

También apareció en el capítulo piloto de VR Troopers (conocido como “Cybertron”) con el papel de Ryan Steele, en ese entonces, llamado Adam Steele. Sin embargo, se tuvo que retirar debido a su popularidad en Power Rangers, pidiendo un regreso a esa serie.

El tema musical de Cybertron sería rehecho y se convirtió en el tema musical del Green Ranger (Go Green Ranger Go) en Power Rangers. Hizo una aparición en el capítulo “Guerra Legendaria”. En Power Rangers Súper Megaforce, como Tommy Oliver y en el capítulo “Dimensiones en Peligro” en Power Rangers Super Ninja Steel. Capítulos muy recordados por los fanáticos de la serie. ¡Adiós querido Jason David Frank!