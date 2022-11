Pailita sufre por error en Argentina: farmacéutico le recetó gotas de oídos para su infección de ojos

Lo que parecía ser una viaje laboral sin problemas hasta Argentina, estos últimos días se convirtió en una verdadera pesadilla para Carlos Rain Pacheco, más conocido como Pailita, luego de recrudecerse una infección ocular sufrida en la nación transandina y que fue mal tratada por el oftalmólogo de una farmacia local, quien por error le recetó unas gotas para los oídos en vez de unas para los ojos.

El error lo contó el propio cantante urbano en sus redes sociales, donde expuso a sus seguidores lo que a su juicio fue un evento que lo mantiene “estresado” debido a la gran cantidad de compromisos laborales que tiene durante las próximas semanas, donde se incluye la grabación del videoclip de la canción “Vuelve” y un concierto en el Movistar Arena, el próximo 15 de diciembre.

La preocupación de Pailita

“Me dio una infección en los ojos, por eso no he subido historias de Instagram. No quiero mostrar este caracho, jajajá. Los ojos me lagrimean todo el día”, escribió en la red social el cantante, quien este sábado regresó al país para realizar su tratamiento de recuperación ocular.

“El segundo día que me sentía mal, fui a la farmacia y me vendieron unas gotitas para la otitis, que son para el oído, jajajá. Se equivocó el farmacéutico y yo me las puse en el ojo. Tengo más mala cuea (sic). No quiero usar bolsas de té porque siento que me va a quedar peor. ¡Pero vamos, jajajá!”, reconoció Pailita en las historias de su cuenta de Instagram.

“El ojo me amanece con infección, como un pus. Estoy entero estresado. Aparte tengo que grabar un video. Tengo muchos compromisos que hacer y así no puedo”, prosiguió.

Pailita. Fuente: Instagram @pailita.k7k.

“Tengo conjuntivitis y un poco de daño en la pupila del ojo. En un mes debería estar bien con los remedios. Igual voy a tratar de grabar el video de ‘Vuelve’ para soltarlo antes de mi (concierto del 15 de diciembre en el) Movistar Arena. Los quiero mucho. Este viaje a Argentina fue una locura, grabé muchas canciones y conocí personas increíbles”, finalizó el artista, quien al embarcarse hasta suelo nacional subió una última imagen donde queda en evidencia su infección a los ojos.

Recomendación de experto

Consultado por lun.com, el director médico de la Clínica Oftalmológica 20/20, Michel Mehech, afirmó que si bien no es recomendable este tratamiento con gotas para los oídos en los ojos, sus consecuencias no son tan graves como se pudiera suponer.

“No es gran problema. La diferencia tiene que ver con la concentración y los vehículos que transportan el principio activo. Pero sí son irritativos para el ojo, porque es una gota que está pensada para otra zona”, señala Mehech, quien recomienda en estos casos “lavarse profusamente con agua o suero fisiológico”.

“Si hay alguna inflamación, se puede usar gotas de ojos antiinflamatorias o un poco de corticoide de baja concentración. Es algo más molesto que grave lo que sucede”, sentenció.