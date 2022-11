5 películas que comenzaron como un proyecto de cortometraje

Los primeros pasos de todo director consiste en escribir una obra pequeña y luego, de acuerdo a su receptividad, llevarlo a la gran pantalla bajo una duración más extendida.

En Hollywood existen cientos de historias de reconocidos directores que comienzan su filmografía con proyectos pequeños donde buscan mostrar su talento detrás de la cámara con una historia que solo se mantiene en la premia.

Sin embargo, la otra parte de la historia es cuando esos pequeños proyectos tienen gran éxito y son convertidos en historias desarrolladas que además cuentan con gran éxito comercial.

A continuación conoce la lista de películas que comenzaron como un cortometraje.

Películas que eran cortometraje

Latigazo cervical / Whiplash - Damien Chazelle

Latigazo cervical es un corto independiente de drama escrito y dirigida por Damien Chazelle estrenada en el 2014. Esta protagonizada por Johnny Simmons y J. K. Simmons, la película describe la relación entre un ambicioso estudiante de jazz y abusivo instructor.

Whiplashse estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2013 el 18 de enero de2013, donde ganó el Premio del Jurado de Cortometrajes. Luego fue adaptada a un largometraje, que ganó tres Premios de la Academia.

Jay and Seth Versus the Apocalypse / This is the End - Jason Stone

Jay and Seth Versus the Apocalypsees un cortometraje estadounidense de 2007 escrito y dirigido por Jason Stone y co-escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg. La película, diseñada como un tráiler de película de aproximadamente un minuto y medio para YouTube pero concebida como un corto de 9 minutos, está protagonizada por los actores Seth Rogen y Jay Baruchel.

Más tarde se adaptó en un largometraje teatral titulado This Is the End (2013) y se lanzó completamente en el lanzamiento en Blu-ray de su contraparte de larga duración (Mirar aquí)

Saw - James Wan

Saw es un cortometraje australiano de horror de nueve minutos y medio lanzado en el 2003. Fue dirigido por James Wan y escrito por Leigh Whannell quien también lo protagonizó.

Fue originalmente usado para armar un guion para una película completa, Saw, para varios estudios y actores. La película fue finalmente hecha en el 2004. En Internet el corto ha sido referenciado como “Saw 0.5″ (Mirar aquí)

Cohete de botella - Wes Anderson

En el año 1992 Anderson dirigió un cortometraje llamado Bottle Rocket y fue protagonizado por los hermanos Wilson y Robert Musgrave, fue la base para su adaptación a una película. Fue rodada completamente en Dallas, Texas.

Reservoir Dogs - Quentin Tarantino

El cortometraje de 12 minutos dirigido por Quentin Tarantino fue realizado con la ayuda del Sundance Film Institute y sirvió como prueba de concepto para el largometraje.