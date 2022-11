Antes la llamaban “gorda” y ahora que está muy “delgada”: el cambio de Demi Lovato que sorprende

ustedes: no tienen derecho a opinar sobre el aspecto de los demas

also ustedes: demi lovato gorda, se viste mal, las drogas le afectaron, ojalá se hubiera muerto, etc.



literalmente demi no está haciendo nada mas q salir de compras, juro q no entiendo xq siempre critican todo pic.twitter.com/zwHRPRTso7