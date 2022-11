Mauricio Medina anuncia su retiro del humor y le cierra la puerta 100% a reunirse con “El Flaco”

Mauricio Medina más conocido como el “Indio”de Dinamita show, fue operado hace un par de días. Producto de una descompensación de diabetes, debieron amputarle un dedo. “Hoy decidí contarlo porque se que pronto va a llegar a sus oídos y prefiero que sea de mi boca. Hace cuatro días que estoy hospitalizado producto de la amputación de uno de mis dedos del pie”, comentó el humorista en su cuenta de Facebook.

Y ahora, ya más calmado y luego de contar que su evolución es positiva, reveló que se retira de los escenarios.

“Tengo un par de show más, pero le anuncio mi retiro a todos. Me voy a retirar de hacer humor para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado, y voy a cambiar de aire, así que vamos a fijar una fecha de despedida, de hacer el show que estamos haciendo ahora”, anunció.

Además, dejó en claro que no se juntará más con Paul Vásquez “El Flaco”, con quien dijo está enojado y no le perdonará el que haya ido a su casa a gritar, en medio de acusaciones que terminaron con resolución en Tribunales a favor de Medina. “El Indio” aseguró que su excompañero lo acusó de una serie de “cosas que eran mentira”.

“No estoy para pasar por esas cosas, además hubo gente que se puso de un lado y es fome”, agregó.

Así, agregó que “me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo”.

Su show: