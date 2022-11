Streamer IShowSpeed pide disculpa por recomendar una criptomoneda que acusan de ser ‘estafa’

The Paradox Metaverse es un videojuego que premiaba a los jugadores con la criptomoneda Paradoix Coin, después de completar cada objetivo. Sin embargo, la realidad fue totalmente distinta y el streamer estadounidense IShowSpeed se vio involucrado en lo que muchos denominan ‘estafa’.

En redes sociales como Reddit se explica que Paradox Coin era una especie de un “esquema de bombeo y descarga”, es decir, donde se infla el precio de una moneda criptográfica, y que está dirigida a personas de bajos ingresos que ven a Paradox como una fuente primaria de ingresos.

La participación de IShowSpeed viene luego de una transmisión donde se le veía pancartas, sudaderas con capucha y camisetas, una de las cuales alentaba directamente a los fanáticos a comprar la criptomoneda.

Al recibir una ola de comentarios negativos, el streamer decidió disculparse con sus seguidores.

“Cometí un pequeño error”

IShowSpeed primero negó las afirmaciones de que estaba promoviendo una estafa criptográfica. Además, se mostró molesto con los espectadores en vivo que critican su promoción.

Dijo que “el hecho de que ustedes alguna vez piensen en mí así es jodido”, y se refirió a esas críticas como “trolls”. Más tarde editaría su transmisión en vivo, reduciendo la duración de la transmisión en vivo a solo 40 minutos de duración.

Durante una transmisión posterior del 17 de noviembre, Speed emitió una disculpa a sus fanáticos, alegando que había cometido un “error” y prometiendo que aprovechará la oportunidad para crecer y aprender para futuros esfuerzos.

“Todos ustedes no saben lo que hago por ustedes, hermano”, comenzó Speed. “Permítanme dar una pequeña cita rápida. Hago tantas cosas para ustedes, hermano. Cometí un error. Sabes, no soy tan inteligente, voy a ser honesto. Pero a medida que avanzo, me vuelvo más y más inteligente, hermano.

“Cometí un pequeño error que desearía nunca haber cometido, pero no soy un estafador, hermano. [No hay un] día en mi vida que nunca los estafaría a ustedes. Solo recuerda eso, hermano ... Me preocupo mucho por ustedes, chicos. Los amo mucho, hermano”.

Hasta ahora, la base de fans de Speed parece haber aceptado la disculpa mientras el streamer se recupera de un momento tenso bajo el microscopio.