Actriz de “Pituca sin lucas” rifará fotos y videos eróticos para apoyar a fundación de pacientes con fibromialgia

Andrea Zuckermann, reconocida gracias a su actuación en la teleserie de Mega “Pituca sin lucas”, y otras exitosas comedias como “Soltera otra vez” e “Infieles”, confirmó este martes que realizará una particular rifa para ir en ayuda de la Fundación Bracitos de Algodón, dedicada a pacientes con fibromialgia.

La venta de un centenar de números (a $30 mil) para ganarse una membresía y acceder así a una sección exclusiva de la actriz en su cuenta de Unlock, con fotos y videos de alto contenido erótico.

“Lo conversé con la gente de la entidad (Bracitos de Algodón), aceptaron y ahora estamos en esto”, reveló Andrea en entrevista a lun.com, donde expuso que la idea surgió gracias a la exitosa experiencia que observó de otros influencers de la plataforma de contenidos para adultos con este tipo de sorteos de beneficencia.

El contenido es sensual y erótico, pero no porno. Sí habrá desnudos artísticos e imágenes sugerentes. — Andrea Zuckermann

La propuesta de la actriz

“A mí se me ocurrió esto porque he observado a personas que lo han hecho en el extranjero y les ha resultado. La rifa va a estar disponible por todo noviembre y el ganador tendrá acceso durante un mes a una plataforma ultra exclusiva que él nomás va a ver”, explicó la actriz, quien destacó que tal material contará con “desnudos artísticos” e “imágenes sugerentes”, pero que no será de carácter pornográfica.

“Será acceso a contenido similar de (su cuenta de) Unlock, pero nuevo, especial. Por supuesto con sello de agua, porque no es público. El contenido es sensual y erótico, pero no porno. Sí habrá desnudos artísticos e imágenes sugerentes. Esto también tiene el objetivo de entretener a la persona, que además va a tener comunicación directa conmigo”, afirmó Andrea, quien espera recaudar a los menos tres millones de pesos para donarlos a la fundación.

“He tenido mucha cercanía con esta fundación. He participado en sus actividades, he conocido de cerca cómo ellos apoyan a quienes padecen esta condición, que además de provocar grandes dolores, muchas veces impide que los pacientes puedan trabajar”, finalizó.