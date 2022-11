“Falta de respeto”: El reclamo de televidentes tras final de teleserie “Pampa Ilusión”

A pesar que la teleserie de TVN “Pampa Ilusión” fue emitida por primera vez el año 2001, lo televidentes aún recuerdan con claridad cada detalle de la exitosa historia salitrera del norte del país. Es por esto que no dejaron pasar por alto el momento que el canal público decidió omitir en el último capítulo, generando el reclamo generalizado en Twitter.

“Una falta de respeto que cortaran antes el final .. no mostraron el como estaba la oficina realmente .. y menos los hermosos poemas #PampaIlusionGranFinal”, “Vengo llegando, no te puedo creer que cortaron la escena final que falta de respeto #PampailusionGranFinal”, “Que falta de respeto no mostrar las imagines finales y los poemas que rabia #pampailusióngranfinal”, fueron parte de los comentarios que se repitieron en la red social.

En concreto, la crítica de los espectadores fue porque cortaron el último capítulo y no mostraron cómo lucían las oficinas de las salitreras en la actualidad, junto al poema ligados a dicha parte de la historia, como lo hicieron hace 21 años atrás en la transmisión original.

“Nos cortaron la escena de la ex oficinas de Salitrera de Humberstone 1935-1960 que fome TVN cómo muestra los paisajes #PampaIlusionGranFinal”, “Creo que Pampa Ilusión es más que una teleserie porque te muestra una parte vergonzosa de nuestra historia ( un barniz) pero que nunca debemos olvidar, es más que historia de amor #PampaIlusionGranFinal”.

Revisa el final original aquí.

Tercer lugar en sintonía

La teleserie fue transmitida durante seis meses, cuyos protagonistas eran los actores Claudia di Girolamo y Francisco Reyes. En su último capítulo se mostró el cierre de la salitrera, luego de que se fuera a quiebre por problemas financieros de la firma liderada por William Clarke, personaje interpretado por Héctor Noguera.

El final obtuvo un rating promedio de 5,6 puntos entre las 17:15 y las 17:41, quedando en tercer lugar de sintonía.