Horóscopo chino: Lo que debes evitar para no estropear tu buena suerte esta semana

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Así como la risa, que es sinónimo de buenas energías se contagia, lo mismo sucede con quienes emanan malas vibras. Aléjate de las personas que solo viven quejándose, pensando mal de todo el mundo y que hablan a las espaldas de los demás. Su toxicidad se pega.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No dejes tu casa en penumbras, poco iluminada porque estás atentando directamente contra la buena suerte. No mantengas la habitación con las cortinas cerradas sin que la luz natural entre. Los ambientes así son propicios para albergar y acumular la miseria.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

El miedo te paraliza o que hace más fuerte. Evita que se apodere de ti. No le des todo el poder a ese sentimiento. Aprende a controlarlo para que al dominarlo puedas sacarle provecho, usarlo a tu favor. Esto será lo primordial que deberás hacer si no quieres perder la fortuna.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Dejar pasar las oportunidades por pensar que aún no son el momento o, peor aún, porque estás tan pendiente de otras cosas superfluas que las posibilidades de éxito tocan a tu puerta y tú estás distraída. Presta más atención a tu alrededor.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

La impaciencia es capaz de hacerte tomar decisiones apresuradas, que terminarán por ser un fracaso y una verdadera pérdida de tiempo. Este defecto, además no te permite ver con detenimiento que otras opciones tienes para resolver conflictos y obtener respuestas positivas a tu favor.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Dejar todo al azar. Evita quedarte de brazos cruzados esperando a que el universo te sorprenda con cosas buenas. Tienes que trabajar también por tu suerte para que veas resultados verdaderos y que te benefician. El ocio no es un buen acompañante.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Tu desconfianza te juega en contra cuando se trata de cultivar la riqueza. No eres capaz de depositar un poquito de credulidad en el otro. Si no confías en otros, cómo quieres que lo hagan contigo. Eso te aísla del entorno, que es el que tiene el poder de darte mayores oportunidades.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Si sigues acumulando objetos que no sirven, que ya no usas, no haces limpiezas profundas periódicas, la buena suerte no llegará a ti aunque lo desees con todas tus fuerzas. Estas acciones solo alimentan la miseria y la carencia. Le estás dando señales erróneas al cosmos.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Te niegas a soltar las cosas del pasado que te hacen daño y no te dejan ver que hay otras cosas buenas que están en el presente y de las que te estás perdiendo. Eso te atrasa y consume todas las energías que necesitas para que la fortuna esté al día contigo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Deja de criticar las finanzas y el modo de vida de los demás. Eso no es de tu incumbencia, estás pendiente de cómo los demás gastan su dinero, pero no de cómo puedes obtener más o ser más exitosa. Ese desgaste impide que la prosperidad llegue a tu vida.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Seguir anclada al mismo lugar porque te sientes cómoda le restará puntos a tu fortuna, porque ciertamente el cosmos te ayuda para que consigas cosas a través de las oportunidades, pero quedarse inerte desde tu espacio, pues te limitará.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Deja de lado esos pensamientos negativos, catastróficos. Ciertamente las posibilidades de que algo malo pase es muy viable, pero no tienen por qué ser las de mayor atención. El pesimismo mata las buenas energías en un santiamén. Deja esta mala costumbre.