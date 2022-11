Michelle Carvahlo y su desesperado descargo: “No doy más con estas pechugas, las quiero regalar”

Michelle Carvalho fue tajante y clara en su cuenta de Instagram: quiere disminuir su busto a lo más pequeño posible. “No, en serio, no doy más con estas pechugas, las quiero regalar, de hecho quiero sacar, operar, quiero unos limones así de chicos”, comenzó diciendo.

En sus stories la modelo brasileña se mostró en peto y aseguró que “no sé qué hacer con tanta pechuga”.

Luego agregó en otro video: “igual me veo rica, sí me veo rica, pero no quiero más tener tetas”.

Sus 18 kilos de más

La semana pasada Carvalho respondió en una ronda de preguntas que abrió en su cuenta de Instagram, la consulta que le hizo un cibernauta respecto a su alza de peso y entregó los motivos que la hicieron subir 18 kilos, señalando que es una lucha que viene dando producto de su ansiedad.

“¿Tu subida de peso se debe a algo en especial?”, fue la pregunta que Carvalho respondió a modo de dar cuenta de una problemática que le podría estar ocurriendo a otras personas.

“Sí. Vengo luchando con la crisis de ansiedad, angustia, pánico. Fui diagnosticada con depresión”, escribió en las historias de la red social.

“Terminé una relación tóxica donde hubo mucho acoso de sus familiares y agresión física hacia mí. Fuera de mi resistencia a la insulina y tiroides”, reveló la modelo.

Por último, aclaró que “eso desencadenó más mi subida de peso estos últimos tiempos. Fueron 18 kilos en estos dos últimos meses”.