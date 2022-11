Naya Fácil regresa con todo al contenido para adultos: revela que se quedó hasta tarde eligiendo “las herramientas de trabajo”

La influencer Naya Fácil hizo el tremendo anuncio en sus redes sociales y tiene a decenas de hombres loquitos por participar con ella de su emprendimiento. Aseguró que volverá a producir contenido para adultos, por lo que ya está haciendo casting por Twitter.

Luego de reflexionar sobre un after en el que estuvo por horas y asegurar que “no creo el amor, si en el carrete todos pelando con todos, la gente no tiene sentimientos y yo si estoy con alguien soy súper fiel, lo prometo, pero yo no soy para estar en pareja, no es para mí”.

Naya Fácil Captura Instagram

“Yo soy fácil, soy una chica muy fácil, me gusta estar con distintos hombres, y dije tengo que dedicarme a esto. Hombres cu**, voy a volver a juntarme con hombres sólo para hacer contenido y así les saco provecho a los giles cul**, no sirven para nadar más”, aseguró.

Naya además reveló que no se siente muy linda, pero “yo voy a ser fácil, pero no gratis, voy a volver a eso, me gusta que me miren”.

Es así que pronto Naya subirá su primer video, que llamará “El Regreso de Naya Fácil”, por lo que ya comenzó a hacer casting por Twitter. Y tan exitoso es que estuvo hasta altas horas de la noche viendo fotos de los hombres que quieren grabar con ella contenido sexual, “estuve seleccionando las herramientas de trabajo”, dijo.